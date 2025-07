Brand von Aussegnungshalle - War Photovoltaikanlage Ursache?

Der Brand einer Aussegnungshalle in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) ist vermutlich durch einen technischen Defekt an der Photovoltaikanlage ausgelöst worden. Beschädigt wurden vor allem die Decke und das Dach der Aussegnungshalle am Friedhof, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der Schaden wurde auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst nicht.

Ersten Erkenntnissen nach war die Halle leer, als das Feuer am Mittwoch ausbrach. Es sei viel Rauch entstanden. Wegen der stromführenden Photovoltaikanlage gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Ein Fachmann schaltete die Anlage aus. Sechs Stunden nach dem Ausbruch war der Brand gelöscht, wie es hieß. Ob die Halle weiterhin nutzbar sei, sei bislang nicht klar, sagte der Polizeisprecher.

In einer Aussegnungshalle werden Leichen bis zur Bestattung oder Einäscherung aufbewahrt. Angehörige können dort der Verstorbenen gedenken, auch Trauerfeiern finden mitunter in Aussegnungshallen statt.