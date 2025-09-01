Feuerwehr findet Leiche nach Brand in Schwäbisch Hall

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Hall hat die Feuerwehr in den verkohlten Trümmern einer Wohnung eine Leiche entdeckt. Bisher ist laut Polizei nicht klar, wie das Feuer ausbrechen konnte. Auch die Identität des Toten stehe noch nicht fest, hieß es.

Der Brand soll am frühen Morgen ausgebrochen sein, er weitete sich aber nicht über die Wohnung hinaus aus. «Die weiteren Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück», teilte die Polizei mit.