Feuer: Feuerwehr findet Leiche nach Brand in Schwäbisch Hall

Feuer

Feuerwehr findet Leiche nach Brand in Schwäbisch Hall

In Schwäbisch Hall entdeckt die Feuerwehr nach einem Wohnungsbrand einen Toten. Was bisher über das Feuer und die Rückkehr der anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Unklar ist noch, um wen es sich bei der toten Person handelt.(Illustration)
    Unklar ist noch, um wen es sich bei der toten Person handelt.(Illustration) Foto: Marcel Kusch/dpa

    Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Hall hat die Feuerwehr in den verkohlten Trümmern einer Wohnung eine Leiche entdeckt. Bisher ist laut Polizei nicht klar, wie das Feuer ausbrechen konnte. Auch die Identität des Toten stehe noch nicht fest, hieß es.

    Der Brand soll am frühen Morgen ausgebrochen sein, er weitete sich aber nicht über die Wohnung hinaus aus. «Die weiteren Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück», teilte die Polizei mit.

