Ekel im Postkasten: Toter Fisch im Briefkasten und Mayonnaise am Eingang

Im Rems-Murr-Kreis wird über Nacht ein Haus auf skurrile und eklige Weise verunstaltet.
Von dpa
    Die Polizei ermittelt nun. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt nun. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Unbekannte haben einen toten Fisch in den Briefkasten eines Reihenhauses in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) geschmissen und den Eingang mit Lebensmitteln beschmiert. Dafür hätten der oder die Täter Mayonnaise und Dosengemüse benutzt, teilte die Polizei mit. Ein Grund für die Attacke war demnach bislang nicht erkennbar. Wie groß der Fisch war, konnte die Polizei nicht sagen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

