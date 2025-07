Diese Schlucht sieht aus wie der Grand Canyon – ist aber mitten in Baden-Württemberg!

Sehenswerte Ausflugsziele gibt es in Baden-Württemberg viele. Ob eine Höhle, die man nur mit dem Boot befahren kann, die höchsten Wasserfälle in Deutschland, oder ein Wanderweg, auf dem man einen der schönsten Ausblicke Deutschlands genießt - Abenteuer-Urlauber kommen im Ländle auf ihre Kosten.

Doch in Baden-Württemberg gibt es eine Sehenswürdigkeit, die sogar mit dem spektakulären Grand Canyon in den USA verglichen wird. Genannt wird sie deshalb auch der deutsche, oder schwäbische Grand Canyon.

Blick von den Schaufelsen ins obere Donautal.

Wo ist der deutsche Grand Canyon?

Als deutscher Grand Canyon wird das Donautal, das Zentrum des Naturparks Obere Donau, bezeichnet. Das Donautal liegt zwischen Beuron und Sigmaringen. Der Naturpark Obere Donau wird im Süden Baden-Württembergs verortet. Er umfasst große Teile der Landkreise Tuttlingen, Sigmaringen, Zollernalb und Biberach.

Das ist der „Schwäbische Grand Canyon“

Das Donautal selbst, das auch als „Schwäbischer Grand Canyon“ bekannt ist, ist eine beeindruckende Landschaft mit tiefen Schluchten und schroffen Felsen, die an den berühmten Grand Canyon in Arizona erinnern. Obwohl es sich nicht um die gleichen Dimensionen handelt, wie bei der gigantischen Schlucht in den USA, bietet das Donautal eine vergleichbare landschaftliche Schönheit mit beeindruckenden Felswänden und Schluchten.

Der größte Unterschied: Im Vergleich zu seinem Namensvetter in den USA zeichnet der „Schwäbische Grand Canyon“ kein braunes bzw. rotes Felsenbild in die Landschaft, sondern zeigt sich wegen der üppigen Wälder an den Felsen vorrangig grün.

Wissenswertes zum Naturpark Obere Donau und zum Donautal

Der Naturpark Obere Donau umfasst eine Fläche von etwa 135.000 Hektar.

Er wurde am 5. Dezember 1980 gegründet und ist einer von insgesamt sieben Naturparks in Baden-Württemberg.

Herzstück ist der „Schwäbischen Grand Canyon“, der mit bis zu 150 Meter hohen Felswänden spektakulär aussieht.

Die Höhen des Donautals liegen bis zu 800 Meter hoch.

Das Zentrum des Donautals ist Beuron mit der Erzabtei und dem Kloster Beuron.

Das Donautal - den „Schwäbischen Grand Canyon“ - erleben

Wanderer und Radfahrer kommen im Donautal voll und ganz auf ihre Kosten. Verschiedene Aussichtspunkte wie der Eichfelsen ermöglichen spektakuläre Blicke auf den „Schwäbischen Grand Canyon“.

Gerade Wandern lässt es sich im Naturpark Obere Donau und im Donautal besonders gut. Ein Netz aus 5.000 Kilometern Weg bietet immer wieder neue Möglichkeiten. Beliebt sind Wanderwege, wie die Donau-Wellen und die Donau-Felsen-Läufe, die direkt durch das Tal führen.

Wer das Donautal auf dem Fahrrad erkunden möchte, der sollte sich den Donauradweg von Donaueschingen bis nach Passau anschauen. Er zählt zu den beliebtesten Radwegen Europas. Auf der 96 Kilometer langen Tour entlang der Donau können Biker die spektakuläre Natur des Donautals und des Naturparks Obere Donau zur Gänze genießen.

Wer ein besonderes Erlebnis im Naturpark Obere Donau und im Donautal sucht, der sollte den Weg über das Wasser wählen. Denn das Donautal kann man auch per Kanu entdecken. Wenn der Wasserstand hoch genug ist, können Abenteurer von Hausen im Tal bis nach Sigmaringen paddeln. Allerdings unterliegt das Bootfahren auf der Donau strengen Naturschutzregeln. Besitzer eigener Boote und Kanus müssen einen Passierschein bereit haben. Den Schein gibt es beim Haus der Natur in Beuron oder bei den offiziellen Bootsvermietern im Donautal. Hier können auch Boote ausgeliehen werden.

