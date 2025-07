Unglaublich! Dieses Städtchen in Baden-Württemberg ist voller Sehenswürdigkeiten

Zwischen Bad Saulgau, Biberach an der Riß und Riedlingen liegt das Städtchen Bad Buchau. Obwohl die Ortschaft nicht einmal 5000 Einwohner zählt, kann sie auf eine lange Geschichte und zahlreiche Sehenswürdigkeiten verweisen. Besonders ist die Lage am Federsee, der flächenmäßig zweitgrößte See in Baden-Württemberg.

Bad Buchau liegt auf einer Moränenzunge aus der Riss-Eiszeit, etwa zwölf Kilometer westlich von Biberach und gehört zum Regierungsbezirk Tübingen. Gemeinsam mit mehreren selbstständigen Gemeinden bildet die Ortschaft den Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau. Der Verband wurde 1973 gegründet.

Geschichte von Bad Buchau - Funde aus der Steinzeit

Die Gegend um Bad Buchau war bereits in der Steinzeit besiedelt. Seit über 100 Jahren finden Forscher regelmäßig eine große Zahl von Funden aus der Stein- und Keltenzeit. Unter anderem wurden hier die ältesten Holzräder Europas entdeckt. In der Bronzezeit lag südöstlich der Stadt die sogenannte Wasserburg.

Klostergründung in Bad Buchau im 8. Jahrhundert

Um 700 nach Christus lag in der Gegend um Bad Buchau ein Adelshof und möglicherweise auch eine Burg. Das Kloster Buchau wurde um 770 gegründet. Um 900 nach Christus fand vor Buchau eine Schlacht gegen einfallende ungarische Truppen statt. Bei dieser soll unter anderem Otto Graf v. Kesselburg mit seinen drei Söhnen gefallen sein. Die erste Erwähnung von Bad Buchau stammt aus dem Jahr 857 nach Christus.

Bis 1808 war Bad Buchau eine Insel

1320 wurde Buchau zur Freien Reichsstadt und war damit ausschließlich dem Kaiser verpflichtet. 1422 wurde eine Mauer um das Kloster Buchau errichtet - zu diesem Zeitpunkt lag die Ortschaft noch auf einer Insel. Zwischen 1787 und 1808 wurde dann der Pegel des Federsees abgesenkt, was zur Folge hatte, dass Bad Buchau nicht mehr auf einer Insel lag.

1803 fielen Stadt Buchau und Stift Buchau an das Adelsgeschlecht der Fürsten von Thurn und Taxis. Der Grund hierfür war der Reichsdeputationshauptschluss, durch den Thurn und Taxis ihr Postmonopol links des Rheins verloren. Ab 1896 wurde Buchau an die Eisenbahn angebunden - die Strecke wurde Ende der 1960er-Jahre wieder stillgelegt.

Sehenswürdigkeiten in Bad Buchau

Aufgrund seiner Geschichte und seiner Lage ist Bad Buchau reich an Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. Besonders bekannt sind dabei der Federsee und die frühzeitlichen Funde rund um den See. Diese Funde sind sogar Teil des Unesco-Weltkulturerbes.

Federsee

Federsee-Museum

Adelindis-Therme

Reichsstift Bad Buchau

Kirchen in Bad Buchau

Wackelwald

Skulpturenweg

Federsee: Ein Juwel der Natur bei Bad Buchau

Der Federsee ist mit 1,4 Quadratkilometern der zweitgrößte See in Baden-Württemberg und liegt im größten zusammenhängenden Moorgebiet in Süddeutschland. Dieses erstreckt sich über eine Fläche von rund 33 Quadratkilometern, von denen rund 24 Quadratkilometer geschützt sind. Ursprünglich erstreckte sich, nach der letzten Eiszeit, an dieser Stelle ein rund 50 Quadratkilometer großer See.

Der Federsee und sein Umland sind Lebensraum vieler, teils seltener Tier- und Pflanzenarten. Dazu zählen z.B. mehrere Orchideenarten. Rund 270 verschiedene Vogelarten kommen im Schutzgebiet vor, zudem viele Fisch-, Amphibien- und Reptilienarten und verschiedene Säugetiere.

Icon Vergrößern Der Federseesteg in Bad Buchau. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Warnack Icon Schließen Schließen Der Federseesteg in Bad Buchau. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Warnack

Am Federsee liegt das Naturschutzzentrum Federsee des Nabu. Der einzige Zugang zum Federsee ist der sogenannte Federseesteg in Bad Buchau. Dieser führt rund eineinhalb Kilometer in den See hinein. Von hier aus bieten sich einige besonders schöne Blicke über den See und das Ufer. Am Ende des Federseesteges befindet sich eine Vogelbeobachtungsplattform.

Einzigartige Einblicke in die Steinzeit: Das Federsee-Museum in Bad Buchau

Nach unzähligen Funden aus Stein- und Bronzezeit am und um den Federsee bei Bad Buchau wurde dort das Federsee-Museum Bad Buchau gegründet. Das archäologische Freilicht-Museum wurde 1968 eröffnet und beschäftigt sich mit der Besiedelung der Region in der Vorzeit. Unter anderem sind dort die ältesten Holzräder Europas zu sehen. Das Federsee-Museum ist eine Zweigstelle des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg und gleichzeitig ein Informationszentrum für das UNESCO-Weltkulturerbe „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“.

Adelindis-Therme in Bad Buchau

In Bad Buchau liegt die Adelindis Therme. Das Wasser der Therme wird aus einer Tiefe von rund 800 Metern gewonnen und hat eine Temperatur von rund 47 Grad. Die Therme verfügt über mehrere Thermalbecken, eine Sauna und eine Wellness-Landschaft.

Reichstift Buchau

Das Reichstift Buchau wurde um 770 als Kloster gegründet. Zum Stift Buchau gehört auch die Kirche St. Cornelius und Cyprian. Hier ist der Sarkophag der Klostergründerin, der Seligen Adelindis in einer romanischen Krypta aufgebahrt. Seit 1986 befindet sich der Stift in Privatbesitz und wurde aufwändig Restauriert. Heute befindet sich eine Reha-Klinik für Neurologie und Psychosomatik in dem Gebäude.

Kirche St. Cornelius und Cyprian in Bad Buchau

Die Stiftskirche wurde zwischen 1767 und 1776 größtenteils neu errichtet. Der Baumeister des Bauwerkes war Pierre Michel d’Ixnard. Unterhalb des Chors der Kirche wurde 1929 eine romanische Krypta entdeckt. Diese ist vermutlich um das Jahr 1000 entstanden und wäre damit der möglicherweise älteste Kirchenraum Oberschwabens. Ein Jahr später wurde dann das Grab der Klostergründerin Adelindis gefunden. Im Sarkophag befanden sich die Überreste der Seligen Adelindis und ihrer drei Söhne.

Kirche St. Peter und Paul in Kappel bei Bad Buchau

Die Kirche St. Peter und Paul in Kappel wurde urkundlich das erste Mal um das Jahr 700 erwähnt. Unter anderem in den Jahren 1225, 1473, 1742 und in den 1920er Jahren wurde sie erweitert, bzw. neugestaltet. In den 1920er-Jahren wurden zudem die wahrscheinlich ältesten Wandmalereien Württembergs im alten Chor der Kirche entdeckt.

Skulpturenweg bei Bad Buchau

Zwischen Bad Buchau und Oggelshausen befindet sich ein Skulpurenweg. Insgesamt sind auf dem Weg, 15 Arbeiten von Bildhauern aus mehreren Ländern und Kontinenten zu sehen. Entstanden sind die Werke während der Bildhauersymposien in Oggelshausen in den Jahren 1969/1970 und 2000.

Wackelwald am Federsee in Bad Buchau

An den Kurpark von Bad Buchau grenzt der sogenannte Wackelwald an. Durch Aufforstung entstand hier in den letzten Jahrzehnten ein Fichtenwald. Dieser steht auf Moorboden und wackelt beim Begehen. Zudem entwickelte sich in den letzten Jahren ein naturnaher Moorwald. Vor Ort gibt es zudem einen Informationspfad.

Von Einstein bis Nabu: Bekannte Personen aus Bad Buchau

In Bad Buchau wurde eine Reihe bedeutender Personen geboren, bzw. wirkten hier. Unter anderem hat der berühmteste Physiker unserer Zeit, Albert Einstein, Wurzeln in Bad Buchau.

Lina Hähnle (1851 bis 1941) - Gründerin des NABU

Max Einstein (1822 bis 1906) - US-amerikanischer Offizier im Unionsheer während des Sezessionskrieges

Hermann Einstein (1847 bis 1902) - Unternehmer und Vater von Albert Einstein

August Fischer (1868 bis 1940) - Firmengründer von „UHU“

Rudolf Moos (1866 bis 1951) - Gründer der Marke „Salamander“

Zahlen und Fakten zu Bad Buchau

Einwohner: 4651 (Stand 31. Dez. 2024)

Fläche: 23,47 Quadratkilometer

592 über NHN

Bundesland: Baden-Württemberg

Regierungsbezirk: Tübingen

Landkreis: Biberach

KFZ-Kennzeichen: BC