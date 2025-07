Wo Wein fast den Himmel berührt: Deutschlands zweithöchster Weinberg liegt am Bodensee

In einem Terrain, in dem so mancher bereits die Wanderschuhe anziehen würde, steht man am Südhang des Hohentwiel bei Singen zwischen Reben und Trauben. Denn dort findet sich der höchste Weinberg in Baden-Württemberg – der zweithöchste in ganz Deutschland.

So weit oben liegt der zweithöchste Weinberg Deutschlands

Rund 10 Kilometer vom westlichen Bodensee entfernt liegt die Stadt Singen. Neben seiner Rolle als Eisenbahnknotenpunkt und der Firma Maggi ist sie vor allem für eines bekannt: den Weinbau am Berg Hohentwiel: Auf bis zu 560 Meter über dem Meeresspiegel wachsen hier die Reben.

Darum wachsen Weinreben auf dem Hohentwiel besonders gut

Der Weinanbau ist am Hohentwiel besonders gut möglich, da der Boden dort aus vulkanischem Verwitterungsgestein besteht. Dieser ist reich an Mineralstoffen wie Eisen, Magnesium und Kalium, die den Reben wichtige Nährstoffe liefern.

Die mineralreichen Böden sorgen zudem für eine gute Durchlässigkeit und speichern Wärme, was die Reben vor Temperaturschwankungen schützt. So können die Pflanzen selbst in Höhenlagen bis zu 560 Metern noch erfolgreich angebaut werden.

Übrigens: Der höchste Weinstock Deutschlands wächst am Jochpass bei Bad Hindelang im Allgäu auf einer Höhe von 860 Metern.

So lange wird auf dem Hohentwiel schon Wein angebaut

Der Weinbau am Hohentwiel ist seit 1538 belegt. Es wird jedoch vermutet, dass Mönche bereits seit dem Jahr 970 an den Hängen des Berges Reben pflanzten.

Heute gedeihen auf der insgesamt rund 22 Hektar großen Anbaufläche des Hohentwiels die verschiedensten Rebsorten, darunter Müller-Thurgau, Bacchus, Riesling, Grau- und Weißburgunder.

Dieses Weingut pflegt die höchstgelegenen Weinreben Baden-Württembergs

Die höchstgelegenen Weinpflanzen am Hohentwiel wachsen am nach Südwesten ausgerichteten Elisabethenberg. Dieser wird vom Weingut Vollmayer bewirtschaftet. Das Weingut befindet sich seit mehreren Generationen in Familienbesitz und spezialisiert sich vor allem auf Riesling und Burgunder.

Singen: Zahlen, Daten, Fakten Bundesland: Baden-Württemberg

Landkreis: Konstanz

Postleitzahl: 78224

Fläche: 61,77 km 2

Einwohner: 47.621 (Stand: 31. Dezember 2024)

Oberbürgermeister: Bernd Häusler (CDU)