Nur kostenlos ist günstiger: Hier steht das billigste Parkhaus Deutschlands

Mit dem Auto in die Stadt fahren ist für viele Menschen ein Graus. Vor allem die Parkplatzsuche schreckt dabei viele Autofahrerinnen und Autofahrer ab. Hinzu kommen meist horrende Preise für das Abstellen des eigenen Fahrzeugs. Wer günstig parken möchte, muss oft weit außerhalb des Stadtzentrums parken. Nicht so in dieser Stadt in Baden-Württemberg. Denn dort steht das wohl billigste Parkhaus Deutschlands - und das mitten im Ortskern!

Parken kostet hier in Baden-Württemberg fast nichts - wie viel kostet die Stunde?

Die Rede ist von Bietigheim-Bissingen. In dem Städtchen im Kreis Ludwigsburg, nördlich von Stuttgart, lässt sich das Auto für unglaublich niedrige Preise abstellen. Beim ersten Blick auf die Ticket-Automaten muss so Mancher wohl verblüfft ein zweites Mal hinsehen: Gerade einmal zehn Cent werden für eine Stunde parken fällig!

Für jede weitere Stunde werden weitere zehn Cent verlangt. Mit einer Zwei-Euro-Münze können Autofahrerinnen und Autofahrer so ganze 20 Stunden parken!

Die Tiefgarage hatte die Stadt Bietigheim-Bissingen 2017 in der Löchgauer Straße eröffnet. Bei den Parkpreisen wähnt man sich jedoch in einer längst vergangenen Zeit.

Parkhaus in Bietigheim-Bissingen liegt direkt an der Fußgängerzone - warum so billig?

Aber wie kommt es zu dem Schnäppchenpreis? Laut Bild liegt das gut gepflegte Parkhaus mit seinen 80 Stellplätzen direkt an der Fußgängerzone mit Geschäften, Arztpraxen und dem Bürgeramt. Rathaus-Sprecherin Anette Hochmuth äußerte sich gegenüber Bild, dass sich die Stadt „in starker Konkurrenz“ zu dem großen Einkaufskomplex Breuningerland in Ludwigsburg befinde. Mit den niedrigen Preisen wolle die Stadt den eigenen Einkaufsstandort stärken. „Deshalb hat der Gemeinderat bisher stets die günstigen Park-Regelungen beibehalten“, sagt Hochmuth.

Bietigheim-Bissingen ist obendrein schuldenfrei und eine der reichsten Städte in Baden-Württemberg. So kann sich die Stadt niedrige Parkgebühren leisten. Laut t-online.de sind die Preise für öffentliches Parken seit 1983 nicht mehr erhöht worden. Wer in Bietigheim-Bissingen am Straßenrand parkt, kann sogar die ersten zwei Stunden kostenlos stehen bleiben. Ob das so bleibt, steht noch offen. Der Gemeinderat diskutiert wohl noch in diesem Jahr über die Gebühren.

