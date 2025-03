Das sind die besten Aktivitäten mit Kindern in Biberach a.d. Riß

Biberach a.d. Riß ist ein malerisches Städtchen im nördlichen Oberschwaben und kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Heute ist die Stadt mit knapp 35.000 Einwohnern ein wichtiger regionaler Wirtschaftsstandort und hat für Einheimische und Besucher viel zu bieten. Diverse Kulturveranstaltungen und Sehenswürdigkeiten machen Biberach a.d. Riß zu einer attraktiven Mittelstadt. Auch für Kinder ist dort viel geboten. Wir haben einige der besten Aktivitäten für Familien mit Kindern zusammengefasst:

Spannender Museumsbesuch

Indoorspielplatz besuchen

Sportlich im Hallensportbad schwimmen

Naturerlebnisse um Biberach

Hüpfend durch den Wackelwald toben

Abheben im Kletterwald

Badespaß im Jordanbad

Zugfahren wie früher mit der Öchsle-Bahn

Icon Vergrößern Das Museum Biberach bietet viele spannende Eindrücke in die Geschichte der Stadt. Foto: IMAGO / imagebroker Icon Schließen Schließen Das Museum Biberach bietet viele spannende Eindrücke in die Geschichte der Stadt. Foto: IMAGO / imagebroker

Museumsbesuch mit Kinder in Biberach

Kinder sind wissbegierig und wollen lernen. Genau das können sie im Museum Biberach. Auf einer Fläche von mehr als 2800 Quadratmetern zeigt das 1902 gegründete Museum spannende Einblicke in die Geschichte der Stadt. Dabei ist für jeden etwas dabei. Das Museum setzt auf die Sparten Kunst, Geschichte, Naturkunde und Archäologie. Dazu gibt es wechselnde Veranstaltungen - darunter auch eine Kinderwerkstatt an ausgewählten Samstagen.

Das Museum Biberach ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist frei. Erwachsene zahlen 6 Euro.

Spaß im Indoor-Spielplatz in Biberach

In Biberach gibt es elf Spielplätze im Freien. Einige davon sind Themenspielplätze wie der Märchenspielplatz beim Forsthaus in Stafflangen. Bei schlechtem Wetter - und auch sonst - haben Kinder Spaß am Indoorspielplatz Biberpark.

Gegen einen Eintritt von 7,50 bis 11 Euro für Kinder und 7 Euro für Erwachsene können die Kinder hier im Trockenen toben. Geöffnet ist der Indoorspielplatz von Montag bis Sonntag.

Bahnen ziehen im Hallensportbad in Biberach

Auch wenn am Freibad Biberach derzeit Bauarbeiten stattfinden (Stand März 2025), ist das Hallensportbad das ganze Jahr geöffnet. Das Bad verfügt über ein 25-Meter-Becken und ein Lehrschwimmbecken. Highlight besonders für die Kinder ist ein eigenes Sprungbecken mit zwei Ein-Meter-Brettern, einem Drei-Meter-Brett und sogar einem Fünf-Meter-Turm. Dazu ist von September bis April das Dampfbad geöffnet - perfekt für angespannte Elternnerven.

Das Hallensportbad ist von Dienstag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Von Freitag bis Sonntag öffnet das Bad bereits um 9 Uhr.

Eintrittspreise:

Erwachsene: 5,50 bis zwei Stunden + 1 Euro für jede weitere Stunde

Kinder und Jugendliche (6 bis 18 Jahre): 4 Euro + 1 Euro für jede weitere Stunde

Kinder unter 6 Jahren zahlen nichts

Familienkarte: 11 Euro + 2 Euro für jede weitere Stunde

Naturerlebnisse rund um Biberach

Biberach a.d. Riß liegt in der schönen Landschaft Oberschwabens. Da fällt es natürlich nicht schwer, mit den Kindern Zeit in der Natur zu verbringen. Egal, ob im Wald, in der Wiese oder an einem Gewässer - überall gibt es etwas zu entdecken. Wer nicht gern auf eigene Faust loszieht, für den gibt es einige familiengerechte Wanderwege rund um Biberach. Ein Beispiel dafür ist die Tour zum Gigelberg.

Auf Entdeckertour können Kinder auch auf dem Naturlehrpfad Biberach gehen. Die Tour führt rund 4,5 Kilometer durch Biberach und bietet viele spannende Einblicke. Eine Beschreibung findet ihr unter diesem Link.

Durch den Wackelwald am Federsee hüpfen

Nur etwa 20 Minuten mit dem Auto von Biberach entfernt liegt die Gemeinde Bad Buchau mit dem berühmten Federsee. Neben einem Steinzeitmuseum und einem tollen Steg durch unberührte Uferlandschaft ist der dortige Wackelwald ein absolutes Highlight für Kinder.

Auf dem Moorboden des kleinen Waldes könnt ihr nämlich ohne große Mühe den Boden zum Schwingen bringen. Eine genaue Beschreibung des Wackelwaldes findet ihr hier.

Icon Vergrößern Klettern macht Kindern Spaß. In Biberach können Familien im Burrenwald ihre Kletterkünste testen. (Symbolbild) Foto: Markus Spiske from Pixabay Icon Schließen Schließen Klettern macht Kindern Spaß. In Biberach können Familien im Burrenwald ihre Kletterkünste testen. (Symbolbild) Foto: Markus Spiske from Pixabay

Burrenwald: Aufwärts im Kletterwald bei Biberach

Wer mit den Kindern hoch hinaus will, sollte den Kletterwald im Burrenwald besuchen. Insgesamt gibt es neun Parcours in den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden und eine 140 Meter lange Zipline. Spaß und Adrenalin gibt es dort bestimmt. Geöffnet hat der Kletterwald Biberach von Mai bis Oktober jeweils an den Samstagen und Sonntagen sowie an den Feiertagen von 11 bis 18 Uhr.

Außerdem: Im Burrenwald liegen auch ein toller Kinderspielplatz und einige Grillstellen.

Badespaß im Jordanbad in Biberach

Das Jordanbad in Biberach ist einer der Gründe, warum Familien mit Kindern gerne in die oberschwäbische Stadt kommen. Hier können Eltern und Kinder einen erholsamen Tag in der Therme verbringen. Besonders interessant für Eltern mit Kindern sind das Kleinkinderbecken, das Familienbecken mit 30 Grad Wassertemperatur und die beiden Rutschen. Neben einer Breitrutsche gibt es im Jordanbad auch eine 70 Meter lange Röhrenrutsche. Laut der Internetseite liegt der Rekord auf letzterer bei unter acht Sekunden.

Zusätzlich dazu gibt es im Jordanbad noch diverse Angebote für die Erwachsenen.

Das Jordanbad in Biberach hat täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. An Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen sogar bis 23 Uhr.

Eintrittspreise Jordanbad Biberach:

Kinder zahlen zwischen 7,50 und 12,90 Euro (abhängig von der Dauer)

Für Erwachsene liegen die Preise zwischen 13 und 23,50 Euro.

Extra-Zuschläge an den Wochenenden/Abendtickets und Familienkarten

Icon Vergrößern Öchsle-Bahn bei Biberach: Hier können Familien in alten Dampflokomotiven durch Oberschwaben fahren. Foto: Gerhard Baum/Öchsle-Bahn Icon Schließen Schließen Öchsle-Bahn bei Biberach: Hier können Familien in alten Dampflokomotiven durch Oberschwaben fahren. Foto: Gerhard Baum/Öchsle-Bahn

Bahnfahren mit Spaß: Unterwegs mit der Öchsle-Bahn

Ein echtes Highlight für Familien ist eine Fahrt mit der Museumsbahn Öchsle-Bahn zwischen Warthausen und Ochsenhausen. Ab 14 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder können Familien hier reisen wie in der Vergangenheit. Die Saison der Öchsle-Bahn läuft von Mai bis Oktober.

Die Öchsle-Bahn fährt beispielsweise ab Warthausen. Der dortige Bahnhof der Öchsle-Bahn liegt nur knapp fünf Kilometer vom Zentrum Biberachs entfernt. Mehr Informationen zur Öchslebahn gibt es unter diesem Link.