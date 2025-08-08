Trickdiebstahl in Hotel: 20 Goldbarren spurlos verschwunden

Bei einem Trickdiebstahl sind einem Mann mitten in Heilbronn Goldbarren im Wert von über 180.000 Euro geklaut worden. Der Mann habe sich an einem Vormittag Anfang August in einem Hotel mit einer Frau getroffen, um einen Goldhandel mit ihr abzuschließen, teilte die Polizei mit. Mit dabei in einem Karton: 20 Goldbarren von je 100 Gramm. Er sei allerdings von der Mittlerin abgelenkt worden, so dass sie den goldglänzenden Inhalt gegen wertlose Attrappen habe austauschen können.

Mit der Beute machte sie sich danach auf und davon. Seither fehlt von ihr - und dem Gold - laut Polizei jede Spur.