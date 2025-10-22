Das ist das beliebteste Familienunternehmen Deutschlands

Wer kennt den Werbespruch „Quadratisch, praktisch, gut“ nicht? Doch dem Unternehmen „Alfred Ritter GmbH & Co. KG“, das die Schokolade „Ritter Sport“ herstellt, ist nicht nur dieser Slogan gut gelungen. Das Unternehmen wurde 2024 zu „Deutschlands beliebtestem Familienunternehmen“ gewählt.

So wurde „Deutschlands beliebtestes Familienunternehmen“ ermittelt

Zum fünften Mal hat das Düsseldorfer Marktforschungsinstitut Innofact die Studie „Deutschlands beliebteste Familienunternehmen 2024“ für die WirtschaftsWoche erstellt. Rund 1.500 Umfrageteilnehmer haben dafür über 200 bekannte Familienunternehmen mit einem Umsatz zwischen 250 Millionen und einer Milliarde Euro bewertet. Folgende Kriterien wurden berücksichtigt:

Vertrauen

Qualität

Innovation

Nachhaltigkeit

Image

Aufgenommen wurden Firmen, in denen eine oder mehrere deutsche Eigentümerfamilien das Sagen haben, in der Regel durch den Besitz von mindestens 51 Prozent der Anteile. Mit einem Punktesystem wird anschließend Deutschlands beliebtestes Familienunternehmen ermittelt.

So unterschiedlich sind Deutschlands beliebteste Familienunternehmen

Das Spannende: Die ersten Plätze gehen alle an Familienunternehmen, die in ganz verschiedenen Bereichen tätig sind. Den ersten Platz belegt mit Alfred Ritter bzw. Ritter Sport ein Schokoladenhersteller. Platz zwei geht an einen Spediteur (Emons Spedition GmbH). Den dritten Platz sicherte sich ein Maschinenbauer (GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG). Es folgen ein Fleischproduzent (Müller Fleisch GmbH) und ein Entsorgungsunternehmen (Nord-Schrott GmbH & Co. KG).

Ritter Sport gibt es mittlerweile in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Foto: IMAGO / Marius Schwarz

Diese zehn Unternehmen sind die beliebtesten Familienunternehmen Deutschlands

Alfred Ritter GmbH & Co. KG mit 158 Punkten Emons Spedition GmbH mit 156 Punkten GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG mit 152 Punkten Müller Fleisch GmbH mit 147 Punkten Nord-Schrott GmbH & Co. KG mit 143 Punkten Landmetzgerei Sutter mit 140 Punkten Hartmann Reederei mit 140 Punkten Heinrich Hugendubel Beteiligungs GmbH & Co. KG mit 139 Punkten Ewald Dörken AG mit 138 Punkten Neuenhauser Unternehmensgruppe mit 138 Punkten

Das ist die Alfred Ritter GmbH & Co. KG - Das Unternehmen hinter „Ritter Sport“

Die Alfred Ritter GmbH & Co. KG ist ein deutscher Schokoladenhersteller. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Waldenbuch, einer Kleinstadt im Landkreis Böblingen im mittleren Baden-Württemberg. Bekannt wurde das Unternehmen mit der Schokoladenmarke Ritter Sport, die es in vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gibt.

Das Unternehmen Alfred Ritter wurde 1912 von Clara und Alfred Eugen Ritter gegründet. Seitdem ist es im Familienbesitz. Vorsitzender der Geschäftsführung ist seit 2015 Andreas Ronken.