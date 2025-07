Senior stirbt in Maulbronner See - bereits zweiter Toter

Ein 88-Jähriger ist in einem See in Maulbronn (Enzkreis) untergegangen und gestorben. Andere Badegäste seien zuvor auf die Hilferufe des Mannes aufmerksam geworden, wie ein Polizeisprecher erklärte. Mit einem Boot paddelten sie am Donnerstag zu dem bewusstlosen Senior und versuchten ihn zu retten. Doch die Wiederbelegungsversuche blieben erfolglos.

Ein Arzt habe einen natürlichen Tod attestiert, hieß es. Es sei von keinem Fremdverschulden auszugehen, erklärte der Sprecher. Woran der Mann letztlich gestorben ist, ist unklar. Die Polizei ermittle auch nicht zu den genauen Todesumständen, so der Sprecher weiter. Zuvor hatte der SWR über den Vorfall berichtet.

Bereits Ende Juni Badetoter in See

Bereits Ende Juni war in demselben See ein 47-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war demnach mit einem Bekannten dort baden, der den See aber früher verließ. Die Ermittler gehen in diesem Fall von einem Badeunfall aus.