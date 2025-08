Hoffnung auf Nachwuchs-Oscar für Film-Studenten

Zwei Abschlussfilme der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg sind im engen Rennen um die Studenten-Oscars. Der Kurzfilm «A Sparrow's Song» aus den Reihen des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg ist ebenso als Finalist nominiert wie der animierte Diplomfilm «The Undying Pain of Existence». Insgesamt dürfen sich sieben Filme Hoffnungen machen, eingereicht wurden 3.000 Arbeiten, wie die Filmakademie mitteilt.

In «A Sparrow's Song» erzählt Regisseur Tobias Eckerlin von einer verwitweten Luftschutzwartin, die mitten im Zweiten Weltkrieg einen sterbenden Spatzen findet, den sie zu retten hofft. Ihr Klavierspiel wird eine gemeinsame Sprache. «Bei Animation kann ich am stärksten kontrollieren und am meisten umsetzen, was ich mir vorstelle», sagt Eckerlin, der drei Jahre lang mit teils mehr als 50 Helferinnen und Helfern am Film gearbeitet hat.

Trophäen sollen junge Talente würdigen

Völlig anders ist der zweite deutsche Oscar-Kandidat: Darin posiert ein Aktmodell an einer elitären Kunstschule – bis ein fieser Mückenstich seine Selbstbeherrschung auf die Probe stellt (Regie: Oscar Jacobson).

Schon häufiger gingen Studenten-Oscars an Absolventen deutscher Hochschulen. Der von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences verliehene Student Academy Award gilt als wichtigste Auszeichnung der Filmbranche für studentische Projekte. Mit den Trophäen ehrt die Akademie seit 1972 Auslands-Regisseure und junge Talente von Filmhochschulen in den USA. Die Verleihung findet am 6. Oktober 2025 in New York statt.