Diese Messe in Friedrichshafen sollten Camper und Outdoor-Fans nicht verpassen!

Fans von Camping, Allrad-Fahrzeugen und Abenteuern in der Natur sind auf dieser Messe richtig: Im Juli gastiert „Adventure Southside“ in der Messe Friedrichshafen. Nach Angaben des Veranstalters ist es die größte Messe ihrer Art in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Hier findet ihr alle Informationen rund um Tickets, Öffnungszeiten und Preise.

Southside Adventure 2025: Alle Infos zur Messe in Friedrichshafen

Die Outdoor-Messe findet von Freitag, 18. Juli, bis Sonntag, 20. Juli 2025, bereits zum zehnten Mal statt. In diesem Jahr erwarten die Organisatoren über 15.000 Besucherinnen und Besucher. Auf einer Ausstellungsfläche von 45.000 Quadratmetern gibt es über 300 Ausstellerinnen und Aussteller, die über ihre Produkte und Dienstleistungen rund um Offroad, Camping und Vanlife sowie Outdoor informieren.

Zudem gibt es auf der Messe abends Live-Musik, rund 60 Workshops und Vorträge sowie ein Kinderprogramm. Die Messe Adventure Southside in Friedrichshafen richtet sich an Selbstausbauer, Urlauber, Camper, Offroad-Fans und Menschen, die gern in der Natur unterwegs sind.

Messe Adventure Southside in Friedrichshafen: Tickets und Preise

Für die Besucherinnen und Besucher gibt es auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen ein Camping-Areal mit Platz für 1000 Fahrzeuge. Stellplätze kosten an der Tageskasse pro Fahrzeug ohne Strom 30 Euro pro Nacht und mit Strom 35 Euro pro Nacht.

Das sind die Eintrittspreise an der Tageskasse:

Tageskarte Erwachsene (ab 17 Jahren): 18 Euro

Feierabendticket Erwachsene: 10 Euro

Tageskarte Kind (9 bis 16 Jahre): 7 Euro

Kinder bis 8 Jahre: Eintritt frei

Tageskarte Familie: 36 Euro

Dauerkarten für Erwachsene kosten 36 Euro, für Kinder bis 16 Jahre 14 Euro und für Familien 72 Euro. Wer sein Ticket oder seinen Stellplatz online bucht, kommt etwas günstiger weg.

Öffnungszeiten der Adventure Southside 2025 in Friedrichshafen

Die Messe hat von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. Juli, geöffnet. Freitags und samstags kann das Gelände der Adventure Southside 2025 von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Am Sonntag hat die Messe von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Camper können bereits am Donnerstag ab 12 Uhr anreisen und am Montag abreisen. Die Ankunftszeiten im Überblick:

Donnerstag: 12 bis 22 Uhr

Freitag: 9 bis 22 Uhr

Samstag: 9 bis 22 Uhr

Sonntag: 9 bis 15 Uhr

Montag: 9 bis 12 Uhr (nur Abfahrt)

Das ist die Messe Adventure Southside

Name: Adventure Southside

Termin: 18. bis 20. Juli 2025

Ort: Neue Messe 1, 88046 Friedrichshafen (Eingang West)

Besucher: 2025 werden über 15.000 Menschen erwartet.

Größe: 45.000 m 2 Ausstellungsfläche