Die Deutsche Bahn verkauft ihre Auslandstochter Arriva. In der Nacht auf Donnerstag sei mit dem US-Investor I Squared Capital ein Kaufvertrag für das komplette verbliebene Arriva-Geschäft unterzeichnet worden, teilte die bundeseigene Bahn am Morgen in Berlin mit.

