Mit einem 300 Meter langen Konvoi bestehend aus mehreren Lkws und Begleitfahrzeugen kamen in der Nacht von Freitag auf Samstag endlich die beiden tonnenschweren und knapp 28 Meter langen Brücken-Teile in Zech bei Lindau an. Dort wird aktuell die Brücke, die zwischen Lindau und Lochau über die Leiblach führt, erneuert. Eigentlich sollte bereits am Donnerstag das erste Brücken-Teil geliefert werden. Weil das Teil jedoch drei Zentimeter zu breit war, hatte die Polizei den Transport gestoppt.

Für den Projektleiter Brückenbau beim Staatlichen Bauamt Kempten, Christian Hocke, begann dadurch ein Marathon mit den Behörden, um die nötige Genehmigung zu bekommen. "Zwei Brückenteile auf einmal einzusetzen sollte kein Problem sein. Dann sind wir auch wieder im Zeitplan", so Projektleiter Christian Hocke.

Recht behalten

Und der Bauleiter sollte recht behalten. Die Genehmigungen waren richtig und vollständig, so konnte der 300 Meter lange Konvoi am Freitagabend in Kempten starten. Ein Fahrzeug, das eines der Brücken-Teile transportierte, war 38 Meter lang. Souverän manövrierten die Fahrer die tonnenschwere "Kolosse" über die Allgäuer Straßen. Am Morgen trafen sie dann in Zech ein. Die Kranfahrer waren mit ihren 180 und 240 Tonnen schweren Kränen bereit und setzten dann eines der Teile sofort in das neue Fundament der Brücke ein. Kurze Zeit später folgte auch der zweite Teil der Brücke.

Täglich 18.000 Fahrzeuge

Rund 18.000 Fahrzeuge haben die alte Brücke täglich passiert, so Hocke. Nach 70 Jahren muss jetzt die baufällig gewordene Brücke abgerissen und durch eine neue Brücke ersetzt werden. Auch an den Hochwasserschutz wurde beim Bau der neuen Brücke gedacht, so ist die neue Brücke höher als die Alte. Dadurch sollen zukünftig keine von der Leiblach angespülten Bäume mehr an der unter der Brücke hängen bleiben. Die Brücke, die Deutschland und Österreich verbindet, soll bereits Juli fertig sein - spätestens jedoch zu den Sommerferien. Dann sollen wieder täglich über 18.000 Fahrzeuge den Leiblach bei Zech überqueren können.