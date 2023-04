Auf dem Gelände des Allgäu Airports hat am Freitagabend eine große Übung der Rettungskräfte stattgefunden. Etwa 100 Retter waren dabei und übten am Flughafen Memmingen den Notfall. Dabei ging es in erster Linie um die reibungslose Abstimmung und Absprache unter den Helfern.

Was genau bei der Übung gemacht wurde und welche Szenarien durchgespielt wurden, lest ihr hier. Dort findet ihr auch die besten Bilder des Großeinsatzes.