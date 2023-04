Wer an Ostern im Allgäu Eier suchen will, sollte lieber einen Regenschirm mitnehmen. Das Osterwochenende wird dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge eher durchwachsen. Zeitweise regnet es, in den Bergen kann es zu Schneefällen kommen. Die Lawinengefahr ist jedoch weiter gering.

Kalte Temperaturen am Karfreitag

Am Donnerstag scheint vormittags häufig die Sonne, am Mittag und Nachmittag ziehen dann öfters flache Quellwolken auf. Gegen Abend verdichten sich im Westen Bayerns die Wolken. Bei Höchstwerten zwischen 7 Grad und 14 Grad wird es etwas wärmer. In der Nacht zum Karfreitag wird es von Westen zunehmend dichter bewölkt, gebietsweise fällt etwas Regen. Oberhalb von 900 bis 1.000 Metern kann es dem DWD zufolge etwas schneien. Die Nacht wird frostig bei Tiefstwerten zwischen 0 und -6 Grad.

Der Karfreitag wird stark bewölkt und zeitweise regnet es. Im Allgäu klettern die Temperaturen auf maximal 6 Grad, dazu weht ein schwacher Wind. In der Nacht zum Samstag kann es an den Alpen und im Vorland etwas regnen, oberhalb 1.000 Metern schneit es. Sonst lockert es vorübergehend auf. Die Temperaturen sinken auf +3 bis -3 Grad.

Mehr Wolken als Sonne am Ostersonntag

Auch der Samstag wird dicht bewölkt. An den Alpen meldet der DWD Regen, in weiten Teilen Schwabens bleibt es jedoch bis zum Abend trocken und es scheint etwas die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 bis 12 Grad. Es weht ein mäßiger, zeitweise auffrischender Wind um Nordwest. Die Nacht zum Ostersonntag wird wechselnd bis stark bewölkt. Im Südosten fällt häufiger Regen. Oberhalb von 1.000 Metern schneit es. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 0 Grad.

Am Ostersonntag gibt es mehr Wolken als Sonne, örtlich regnet es etwas. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 15 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Nord. In der Nacht zum Ostermontag klar der Himmel allmählich auf, örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf +4 bis -1 Grad. Stellenweite kann es durch Überfrieren auf den Straßen glatt werden.

Vorhersage für Ostermontag

Prognosen zufolge wird der Ostermontag etwas freundlicher. Nach Auflockerung der Nebel- und Dunstfelder soll es vor allem im Südwesten sonniger werden. In Richtung der Alpen kann es jedoch weiter Regenschauer geben. Es soll deutlich wärmer werden. Der DWD geht derzeit von Höchstwerten zwischen 11 und 18 Grad aus.