Am Wochenende wollen auch im Allgäu viele Menschen den Muttertag feiern, doch mit Ausflügen ins Freie wird es wohl nichts werden. Die Wetteraussichten sind zumindest für Sonntag eher trübe.

Der heutige Freitag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken ins Allgäu. Es bleibt trocken bei Temperaturen von maximal 15 Grad. Gegen Abend sinkt das Thermometer dann auf etwa 9 Grad.

Samstag: Perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten im Allgäu

Der Samstag bringt dann mal wieder etwas Sonnenschein ins Allgäu - perfektes Wetter um sich draußen aufzuhalten. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen bei um die 9 Grad. Tagsüber wechseln sich dann Sonne und Wolken ab und es bleibt mit bis zu 15 Grad angenehm frühlingshaft. Dazu weht tagsüber nur ein schwacher Wind. Wer an diesem Wochenende Aktivitäten im Freien plant, sollte sich dafür am besten den Samstag aussuchen.

Muttertag: Regen, Gewitter und nur wenig Sonne im Allgäu

Am Muttertag zeigt sich das Allgäu in Sachen Wetter dann leider nicht von seiner schönsten Seite. Zwar bleiben die Maximaltemperaturen deutlich zweistellig (ca. 14 Grad), allerdings wird es in der ganzen Region ziemlich regnerisch. Am Vormittag zeigt sich gelegentlich die Sonne, dafür können dann am Nachmittag Gewitter durchs Allgäu ziehen. In den Abendstunden sinkend die Temperaturen dann auf etwa 10 Grad.

Die Wetter-Aussichten für die nächste Woche?

In der kommenden Woche bleibt es im Allgäu weiterhin sehr regnerisch. Dazu sinken die Temperaturen nochmals deutlich in den einstelligen Bereich. Wer sich ein paar sonnige Frühlingstage erhofft, der muss geduldig bleiben. Erst zum Wochenende 20. und 21. Mai erwarten Meteorologen wieder anhaltenden Sonnenschein. Dann sollen auch wieder Temperaturen von über 20 Grad drin sein.