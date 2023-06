Sonne und Wolken wechseln sich im Allgäu weiterhin ab. An Fronleichnam kann es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge auch zu Schauern und Gewittern kommen. Mit bis zu 27 Grad bleibt es allerdings frühsommerlich warm.

Viel Sonne, aber auch Regen und Gewitter am Feiertag

Der Mittwoch startet noch teilweise bewölkt, sonst scheint neben Quellwolken jedoch viel die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 27 Grad, dazu weht ein mäßiger, mitunter auch frischer Wind, vorwiegend aus Nordost. Für die Nacht auf Donnerstag meldet der DWD oft nur geringe Bewölkung, teils bleibt es aber auch wolkig. Die Frühwerte liegen zwischen 14 und 9, in Tälern der Allgäuer Alpen wird es örtlich bis zu 7 Grad kalt.

Am Donnerstag (Fronleichnam) bilden sich neben Sonne auch hochreichende Quellwolken. Dabei kann es laut DWD schon ab dem Vormittag häufig zu Schauern und Gewittern kommen, die sich bis in den Nachmittag und Abend ziehen können. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 27 Grad. Es weht weiterhin ein meist mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. In der Nacht zum Freitag nimmt die Schauer- und Gewittertätigkeit ab, dann soll es meist auflockern oder gering bewölkt bleiben. Örtlich kann sich auch Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 10, im Oberallgäu auf bis zu 8 Grad.

Ausblick aufs Wochenende

Der Freitag wird ein Mix aus Sonne und Quellwolken. Im Tagesverlauf können laut DWD erneut Schauer und einzelne Gewitter auftreten. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 29 Grad. In der Nacht zum Samstag klingen die Schauer oder Gewitter rasch ab, anschließend bleibt es gering bewölkt oder auch klar. Stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 9 Grad, am kältesten wird es in einzelnen Alpentälern.

Sonne-Wolken-Mix und etwas Regen - So wird das Wetter im Allgäu

Am Samstag scheint zunächst viel die Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich dann vermehrt Quellwolken und besonders in der Süd- und Osthälfte kann es Schauer und einzelne Gewitter geben. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 24 und 28 Grad. Es weht ein mäßiger, in Böen auch frischer Wind aus Nordost. In der Nacht zum Sonntag klingen die Schauer dann ab. Es soll dem DWD zufolge dann meist klar bleiben, örtlich gibt es flache Nebelfelder. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 10 Grad.