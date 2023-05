Nach einem trüben und teils ziemlich verregneten Muttertagswochenende bleibt es im Allgäu noch ein paar Tage bewölkt, kalt und verregnet.

Erst zur Wochenmitte wird sich das Wetter im Allgäu langsam bessern - der Vatertag bleibt weitgehend trocken. Zum Wochenende hin steigen auch die Temperaturen wieder deutlich.

Das Wetter im Allgäu am Dienstag

Am morgigen Dienstag ist es im gesamten Allgäu weiterhin bewölkt - besonders in der zweiten Tageshälfte nehmen die Regenschauer wieder zu. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden mit um die vier Grad etwas über dem Gefrierpunkt. Im nördlichen Teil des Allgäus gibt es im Laufe des Dienstag Höchsttemperaturen von bis zu 13 Grad - an den Bergen steigt das Thermometer dagegen nicht über 8 Grad.

Mittwoch: Weniger Regen im Allgäu

Zum Mittwoch hin klingen die Regenschauer dann allmählich ab, es bleibt aber wolkig. Die Sonne wird sich nur vereinzelt sehen lassen. Auch beim Blick aufs Thermometer ist von Frühlingswetter erst einmal nichts zu sehen. Die Temperaturen liegen in den Bergen bei 1 bis maximal 3 Grad und im Rest des Allgäus bei 3 bis höchstens 9 Grad.

Vatertag: Mehr Sonne im Allgäu

Pünktlich zum Vatertag präsentiert sich das Wetter tagsüber dann zunehmend milder. Die Sonne kommt immer häufiger zum Vorschein und das Thermometer klettert im nördlichen Allgäu auf bis zu 14 Grad. An den Bergen bleibt es mit Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad noch ziemlich kühl. In den frühen Morgenstunden ist aber nochmal Bodenfrost möglich.

Es wird wieder wärmer im Allgäu

Die Aussichten für den Freitag und das Wochenende werden dann immer besser. Es wird zunehmend sonnig mit Temperaturen bis knapp über 20 Grad. Ganz ohne Regenschirm solltet ihr das Haus aber auch dann nicht verlassen. Gelegentlich kann es im Allgäu auch am Wochenende wieder regnen.

So wird das Wetter in Deutschland

Der Frühsommer dreht in weiten Teilen der Bundesrepublik Deutschland zum Ende der Woche richtig auf. Schon am Samstag sind in Ostdeutschland Temperaturen bis zu 25 Grad drin. Ab Sonntag soll es auch im Westen Rekordtemperaturen von bis zu 30 Grad geben, wie Meteorologe Dominik Jung berichtet. Größere Regenmengen werden dann zunächst mal nicht mehr zu erwarten sein. Die Kehrseite der Medaille: Besonders im Nordosten Deutschlands steigt wieder die Waldbrandgefahr, denn dort ist es schon seit mehreren Tagen sehr sonnig und trocken.