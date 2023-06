Nach sehr sonnigen und heißen Tagen wird es in der Region nun wieder kühler und auch regnerischer. Ausnahme ist vorerst der morgige Donnerstag.

In den kommenden Tagen steht dem Allgäu ein Mix aus Sonne und Regen bevor. Mit Ausnahme des Donnerstags sinken auch die Temperaturen.

Das Allgäuer Wetter am heutigen Mittwoch

Der heutige Mittwoch startete mit einigen Regenschauern. Den restlichen Tag über bleibt es aber weitgehend trocken. Die Sonne zeigt sich erst in den Abendstunden wieder - davor trüben Wolken die Aussicht. Das Thermometer erreicht am heutigen Mittwoch maximal 20 Grad im Unterland, an den Bergen höchstens 18 Grad.

Donnerstag bringt nochmal Hitze ins Allgäu

Der Donnerstag bringt kurzfristig nochmal richtig heißes Sommerwetter ins Allgäu. Es ist den ganzen Tag über sonnig, erst in den Abendstunden ziehen dann vermehrt Wolken auf. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden bei 11 Grad und können im Allgäu dann bis zu 28 Grad erreichen.

Wetter im Allgäu: Freitag wird nass und kühl

Wer am Freitag möglichst viel Zeit im Freien verbringen möchte, der benötigt unbedingt einen Regenschutz. In den Morgenstunden regnet es im gesamten Allgäu. Gegen Mittag lockert es dann stellenweise etwas auf, schon ab Nachmittags steigt die Regenwahrscheinlichkeit dann wieder deutlich an. Die Temperaturen liegen deutlich unter denen des Vortags. Maximal sind im Allgäu 20 Grad drin.

Wetter am Samstag: Im Allgäu tagsüber weitgehend kein Regen

Am Samstag ist es zumindest tagsüber trocken. Das Thermometer klettert von 9 Grad am Morgen auf höchstens 20 Grad am Nachmittag. In den Nachtstunden kehren dann die Regenfälle wieder zurück und es wird nass.

Die Wetteraussichten für das Allgäu

Auch am Sonntag und zu Beginn der kommenden Woche bleibt es im Allgäu etwas kühler mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Dazu kann es immer wieder auch regnen. Ab Mitte nächster Woche steigt das Thermometer wieder und die Gewitterwahrscheinlichkeit nimmt zu.