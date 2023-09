Nach viel Sonne in den letzten Tagen und auch tagsüber heute noch, kann das Wetter im Allgäu am Dienstagabend kippen. Unwetter, Gewitter und Regen sind möglich.

Der Spätsommer neigt sich im Allgäu wohl langsam dem Ende entgegen. Nachdem die letzte Woche noch sommerlich und sonnig war, stehen ab Dienstagabend und in den nächsten Tagen kältere Temperaturen, Regen und auch Gewitter auf dem Programm. Am Wochenende wird das Wetter im Allgäu allerdings nochmal etwas besser.

Unwetter, Gewitter und Regen am Dienstagabend im Allgäu möglich

Der Vormittag des Dienstags zeigt sich im Allgäu noch ganz im Zeichen der letzten Tage: Bei bis zu 25 Grad scheint die Sonne vom blauen Himmel herab. Doch schon ab Nachmittag ziehen Wolken auf. Ab dem Spätnachmittag beziehungsweise ab Abend ziehen laut dem Deutschen Wetterdienst in Bayern und am Alpenrand Gewitter auf. Dabei sind gebietsweise Starkregenfälle um die 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturmböen bis 85 km/h und kleinkörniger Hagel möglich. In der Nacht zum Mittwoch können dann immer wieder kleinere Gewitter folgen.

Regen und vereinzelte Gewitter am Mittwoch

Am Mittwoch zieht sich die Sonne dann erst einmal zurück. Laut DWD gibt es insgesamt viele Wolken und wiederholt schauerartigen Regen. Auch einzelne Gewitter sind im Tagesverlauf möglich. Zudem wird es etwas kühler. Das Thermometer zeigt nur noch höchstens 19 Grad an.

Donnerstag wird der kälteste Tag der Woche

Auch der Donnerstag wird eher verregnet. An den Alpen und im Vorland ist es laut dem DWD überwiegend stark bewölkt und regnerisch. Es kann weiter zu vereinzelten Gewittern kommen. Mit Höchstwerten um die 17 Grad sinkt die Temperatur weiter.

Wolkiger Freitag

Der Freitag bringt dann nur noch einzelne Regentropfen mit sich. Doch so wirklich kommt die Sonne noch nicht durch die Wolkendecke. Am Nachmittag und Abend gibt es am Alpenrand eventuell wieder einzelne Gewitter. Mit 19 Grad ist es jedoch wieder ein wenig wärmer.

Sonne am Samstag und am Sonntag

Der Samstag wird dann nochmal sommerlich. Die Wolken verziehen sich und die Sonne scheint tagsüber. Die Temperatur beträgt milde 23 Grad. Am Sonntag klettert das Thermometer dann nochmal auf 25 Grad und die Sonne scheint. Allerdings sind immer wieder auch wieder einzelne Wolken am Himmel.