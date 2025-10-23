Echtes Herbstwetter heute am Donnerstag im Allgäu - Warnung vom DWD aktiv!

Das Wetter im Allgäu zeigt sich heute von seiner herbstlichen, ungemütlichen Seite. Regen und stürmische Windböen bestimmen den Donnerstag in der gesamten Region. Auf den Bergen kann es teils sogar schwere Sturmböen geben. Laut DWD ist vereinzelt auch Starkregen zwischen 15 und 25 l/qm in kurzer Zeit möglich - auch an den Allgäuer Alpen.

Das Thermometer zeigt heute im Allgäu folgende Höchstwerte an:

Kempten: 12 Grad

Kaufbeuren: 14 Grad

Memmingen: 13 Grad

Lindau: 14 Grad

Füssen: 15 Grad

Oberstdorf: 15 Grad

Warnmeldung heute am Donnerstag im Allgäu aktiv

Es gelten aktuell fürs gesamte Allgäu eine offizielle Wetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter:

Amtliche Warnung vor Sturmböen: Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen um 90 km/h (25 m/s, 48 kn, Bft 10) gerechnet werden.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Donnerstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist das Wetter heute sehr wechselhaft und bei schauerartigem Regen verbreitet stark bewölkt bis bedeckt. Vereinzelt gibt es kurze Gewitter. Nachmittags von Nordwesten nachlassender Regen mit Auflockerungen, am Alpenrand hingegen einsetzender Dauerregen. Schneefallgrenze nachmittags auf 1500 bis 1300 m sinkend. Maxima zwischen 12 und 17 Grad. Mäßiger, in Böen teils starker bis stürmischer Südwestwind. In exponierten Lagen (schwere) Sturmböen, auf Alpengipfeln vereinzelt orkanartig. In der Nacht zum Freitag meist stark bewölkt oder bedeckt, mit verbreitet schauerartigem Regen. In den Alpen oberhalb 1100 bis 1300 m Schneefall. Erst im Laufe der zweiten Nachthälfte im Südwesten Auflockerungen. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Starke bis stürmische Böen. In Gipfellagen Sturmböen oder schwere Sturmböen, auf Alpengipfeln teils orkanartige Böen aus Südwest bis West.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Freitag windiger Mix aus Sonne, Wolken und Regen- oder Graupelschauern. Einzelne Gewitter wahrscheinlich. Schneefallgrenze bei 1100 bis 1300 m. Höchsttemperatur zwischen 7 und 12 Grad. Mäßiger, in Böen starker bis stürmischer Südwestwind. Auf den Gipfeln Sturmböen, exponiert auch schwere Sturmböen. In der Nacht zum Samstag anfangs wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, später von Südwesten aufziehende dichte Bewölkung und einsetzender Regen. Inneralpin oberhalb 900 bis 1100 m Schnee. Tiefstwerte 6 bis 2 Grad. In der Südosthälfte Bayerns stellenweise Bodenfrost. Örtlich starke bis stürmische Böen, im Bergland auch Sturmböen aus Südwest bis West.

Am Samstag meist stark bewölkt bis bedeckt und häufig Regen oder Regenschauer, auf den Gipfeln von Bayerwald und Alpen teils als Schnee. Vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. Mäßiger Wind mit starken bis stürmischen Böen, auf Alpengipfeln schwere Sturmböen aus Südwest.

Das Wetter am Donnerstag in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg steht ein ungemütlicher Wetterumschwung bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Südwesten mit schweren Sturmböen und teils kräftigem Regen. Wer draußen unterwegs ist, sollte sich auf echtes Herbstwetter einstellen – und den Regenschirm besser gut festhalten. Für Lagen oberhalb von 1.000 Meterm gibt es eine Unwetterwarnung.

Eine markante Kaltfront bringt nicht nur teils ergiebigen Regen, sondern auch kräftigen Wind. Vor allem in Lagen oberhalb von 1.000 Metern sollen laut DWD verbreitet Sturmböen auftreten, auf exponierten Schwarzwaldgipfeln könnten auch orkanartige Böen bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreicht werden. Auf dem Feldberg seien Orkanböen bis 130 Kilometer pro Stunde möglich. Auch in tieferen Lagen wird es stürmisch.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

