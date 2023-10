Das regnerisch trübe Wetter im Allgäu hält am Donnerstag und teils am Freitag an. An den Bergen warnt der DWD vor Sturmböen. Am Wochenende scheint die Sonne.

Sturmböen am Donnerstag im Allgäu

Das Wetter zeigt sich am Donnerstag im Allgäu bewölkt und regnerisch. Immer wieder fällt aus den grauen Wolken Regen. Die Temperatur steigt im Tagesverlauf auf maximal 12 Grad. Zudem weht ein böiger und stürmischer Wind. Oberhalb von 1.500 Metern treten laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss dem DWD nach sogar mit schweren Sturmböen bis 90 km/h gerechnet werden.

Sonne-Wolken-Regen-Mix am Freitag

Der Freitag ist dann schon nicht mehr ganz so grau. Am Himmel zeigt sich immer mal wieder die Sonne. Trotzdem fällt auch teilweise Regen - vor allem am Vormittag. Auch der böige Wind bleibt dem Allgäu vorerst weiterhin erhalten. Das Thermometer zeigt zwischen 7 und 10 Grad an.

Sonniger Samstag

Am Samstag wird es dann zwar nicht unbedingt viel wärmer, dafür aber sonniger. Bei maximal 13 Grad setzt sich die Sonne wieder größtenteils gegen die Wolkendecke durch. Auch Regen fällt nicht mehr.

18 Grad und Sonne am Sonntag

Der Sonntag zeigt sich ebenfalls schön. Die Sonne scheint den ganzen Tag und zusätzlich wird es wärmer. Obwohl die Temperatur nachts nur 3 Grad beträgt, klettert das Thermometer tagsüber sogar bis auf 18 Grad.

Weitere Informationen auf unserer Wetterseite.