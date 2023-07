Heute wird es warm im Allgäu. Mit bis zu 28 Grad wird der Dienstag der wärmste Tag der Woche. Doch auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen.

Das Allgäuer Wetter heute: 29 Grad am Dienstag

Dem Allgäu steht ein sonniger Dienstag bevor. Liegen die Temperaturen vormittags noch bei etwa 19 Grad, steigen sie bis nachmittags auf 29 Grad an. Damit wird es zwar recht warm, aber keinesfalls so heiß wie an manch anderem Ort in Europa aktuell. Auf Mallorca werden für heute beispielsweise extreme Temperaturen zwischen 42 und 44 Grad erwartet. So eine Hitze bleibt dem Allgäu in dieser Woche erspart. Denn der Dienstag wird mit seinen 29 Grad nach aktuellem Stand des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Allgäu der heißeste Tag der Woche. Nur gegen Abend könnten sich ein paar vereinzelte Regen- und Gewitterwolken durch die Region schieben. Ansonsten bleibt es heute sonnig und trocken.

Das Wetter im Allgäu: Weniger Sonne und mehr Wolken am Mittwoch

Am Mittwoch ist dann nicht mehr ganz so viel Sonne gemeldet. Wie der DWD meldet, wird es morgen wolkig oder sonnig. Bei Temperaturen zwischen 15 Grad in der Früh und 24 Grad am Nachmittag können auch schauerartige Regenfälle oder leichte Gewitter auftreten. Zudem weht gebietsweise ein mäßiger, in Böen zeitweise starker Wind.

Am Donnerstag muss im Allgäu mit Regen gerechnet werden

Der Donnerstag reiht sich in den Wochentrend ein - was die Temperatur angeht. Mit Höchstwerten um die 23 Grad wird es erneut ein bisschen kälter. Ansonsten ist es, bei einem Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken. Im und nahe am Bergland kann es zu geringen Schauern kommen. Gerade am Vormittag und dann wieder in der Nacht zum Freitag können zeitweise Regentropfen vom Himmel fallen.

Freitag kältester Tag der Woche

Der Freitag selbst wird dann noch ein Quäntchen kühler. Das Thermometer klettert am Morgen auf 13 Grad und nachmittags nur noch auf etwa 21 Grad. Es sieht sonst ähnlich aus wie in den Tagen zuvor: Am Himmel sind einige Wolken und nur zeitweise zeigt sich die Sonne. Im Tagesverlauf können einzelne Schauer und Gewitter auf den Plan treten.

Das Wetter im Allgäu: Ausblick aufs Wochenende

Am Wochenende wird es mit 21 Grad am Samstag und 24 Grad am Sonntag wieder ein wenig wärmer. Trotzdem lässt das unbeständige teils wolkige, teils sonnige Wetter nicht nach. Am Samstag werden zudem noch einmal schauerartige aber eher seltene Niederschläge sowie vereinzelte Gewitter gemeldet. Der Sonntag bleibt dann trocken.