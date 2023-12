Wie wird das Wetter im Allgäu am Wochenende und in der kommenden Woche? Bleibt der Schnee im Allgäu, oder hält Regen Einzug? So wird das Wetter:

Schnee oder Regen - das ist hier die Frage. Zumindest wenn man aktuell das Wetter im Allgäu anschaut. Denn nachdem es zu Beginn des Dezembers schon ordentlich Schnee gab, scheint die weiße Flockenpracht sich zum Wochenende hin und nächste Woche eher wieder zurückzuziehen. Etwas kommt jedoch schon vom Himmel herab. Dabei handelt es sich allerdings eher um Regen, als um Schnee.

Das Wetter im Allgäu am Freitag

Am Freitag war zunächst Vormittags sogar noch etwas Schneefall im Allgäu gemeldet, der blieb aber so gut wie aus. Stattdessen dominiert am Freitag auf den Straßen vor allem eines: Glätte . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das Allgäu am Freitag mehrere Warnungen vor markanter Glätte herausgegeben. Durch gefrierenden Regen, der auch am Nachmittag im allgäu wieder einsetzen soll, besteht demnach erhöhte Glättegefahr. Der DWD empfiehlt: "Nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten vermeiden bzw. Verhalten im Straßenverkehr anpassen." Die Temperatur steigt am Freitag auf höchstens 2 Grad.

Wechselhafter Samstag im Allgäu

Der Samstag zeigt sich im Allgäu wettertechnisch teils bewölkt, teils sonnig. Nachmittags ziehen dichte Wolken auf, wobei vereinzelt etwas Regen möglich ist. Das Thermometer zeigt zwischen 1 und 4 Grad an. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd.

Vielleicht doch nochmal Schnee am Sonntag?

In der Nacht zum Sonntag gibt es dann erst mal sich rasch ausbreitenden Regen. doch, auch wenn die Temperaturen am Sonntag ähnlich aussehen, wie am Samstag: Es ist nicht nur Regen, der da vom Himmel herabkommt. Teils kann es Schneeregen, oder in höheren Lagen sogar nochmal Schneeflocken geben. Der Himmel ist jedoch den ganzen Tag lang bewölkt.

Regnerischer Montag steht dem Allgäu bevor

Doch am Montag ist die geringe Hoffnung auf mehr Schnee, die so mancher hegte, schon wieder dahin. Der Montag zeigt sich grau, bewölkt und regnerisch. Bei Temperaturen um die 0 bis 6 Grad.

Wettervorhersage im Allgäu nächste Woche

Genauso geht es in der nächsten Woche auch weiter. Am Himmel hängt eine Wolkendecke, aus der immer wieder Regentropfen auf das Allgäu herabfallen, da es für Schnee nicht kalt genug ist. Erst am Freitag reißen die Wolken wieder etwas auf und die Sonne kommt heraus.