Am Sonntagmorgen erlebten die Helfer des Adventsmarkts der Feuerwehr Hergensweiler eine böse Überraschung. Der schwere, nasse Schnee, der in der Nacht gefallen war, hatte zahlreiche Zelte einstürzen lassen.

Am Samstag versammelten sich zahlreiche ehrenamtliche Helfer, um den traditionellen Adventsmarkt der Feuerwehr Hergensweiler aufzubauen. Doch die festliche Stimmung wurde durch heftige Schneefälle getrübt, die das gesamte Allgäu in eine weiße Decke hüllten.

Schwerer Schnee lässt Zelte von Adventsmarkt einstürzen

In der Nacht zu Sonntag fiel so schwerer, nasser Schnee auf die Gemeinde, dass mehrere Zelte des Adventsmarkts einstürzten. Ein Schock für die Organisatoren und Helfer. In einem Wettlauf gegen die Zeit machten sie sich am Sonntag daran, die Schäden zu beseitigen und improvisierte Stände für die Marktleute aufzubauen.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Wie hoch der Sachschaden an den Zelten und dem Inventar ist, kann Vorstand Stefan Erath aktuell noch nicht beziffern. Dennoch entschieden sich die Organisatoren dafür, den Markt wie geplant abzuhalten.

Rund 26 Zentimeter Neuschnee fallen in Lindenberg

Auch in Lindenberg im Allgäu fiel in der Nacht auf Sonntag rund 26 Zentimeter Neuschnee. Die Bewohner machten sich mit Schaufeln, Schneefräsen und sogar schwerem Gerät wie Radladern daran, um Zufahrten und Gehwege freizuräumen. Die winterlichen Straßenverhältnisse machten außerdem die Straßen rutschig. Das wurde vielen Autofahrern bereits am Freitag und Samstag zum Verhängnis.