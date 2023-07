Bei Kißlegg hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Bei dem Unfall hat sich ein Mensch verletzt

Auf der Straße zwischen Kißlegg und Wangen hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei war ein LKW in Richtung Wangen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Mehrere Meter der Planke wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, der Fahrer des LKW musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfall zwischen Kißlegg und Wangen - Feuerwehr muss Diesel-Kraftstoff abpumpen

Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt. Die Feuerwehr aus Kißlegg war mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Unter anderem mussten sie die Unfallstelle ausleuchten und auslaufende Betriebsstoffe binden. Ein großes Problem stellte vor Ort der aufgerissene Dieseltank des LKW dar. Um weitere Verschmutzungen der Umwelt zu verhindern, musste die Feuerwehr rund 300 Liter Kraftstoff abpumpen.

Straße nach LKW-Unfall komplett gesperrt

Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Unfallfahrzeugs. Die betroffene Straße K8008 war im Bereich der Farny Brauerei, bzw. der A96-Ausfahrt Wangen Nord komplett gesperrt. Informationen über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch nicht vor. Die Polizei versucht nun die Unfallursache zu ermitteln.