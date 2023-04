Während in verschiedenen Orten im Allgäu schon am Sonntag Maibäume aufgestellt werden, hat die Feuerwehr Immenstadt zusammen mit dem örtlichen Trachtenverein mit den Vorbereitungen für das traditionelle Maibaum-Aufstellen begonnen.

Frisch im Stadtwald geschlagen kam der diesjährige Maibaum am Vormittag auf dem Hof der Feuerwehr an. Dort entfernten die Helfer die Äste und Rinde. Danach wurde die Halterung für den meterhohen Maibaum angepasst. Damit der Immenstädter Maibaum nicht gestohlen wird, werden ehrenamtliche Helfer den Maibaum die ganze Nacht durch überwachen. Aufgestellt wird der Maibaum am Montag um 10:30 Uhr.