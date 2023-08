Baden am Grüntensee im Bereich Campingplatz Wertach ist momentan verboten. Der Grund: Der See ist teils stark mit E.-coli-Bakterien bzw. Fäkalkeimen belastet.

Wie das Landratsamt Oberallgäu mitteilt, wird die Qualität der Badegewässer im Landkreis während der Sommermonate regelmäßig durch das Gesundheitsamt überprüft. Die Auswertung der jüngsten Proben vom Grüntensee vom 16. August hat jedoch ergeben, dass die untersuchte Wasserprobe von der Probenahmestelle "Campingplatz International" im Gemeindebereich Wertach mit Fäkalkeimen (E-coli-Bakterien) belastet ist. Der vorgegebene Grenzwert wurde sehr deutlich überschritten, teilt das Landratsamt mit. Bei Probenahme war zudem eine geringe Sichttiefe und damit eine deutliche Trübung aufgefallen.

Badeverbot am Grüntensee wegen Fäkalkeimen

Wegen dieser aktuell zu hohen Belastung mit Fäkalkeimen und dem damit verbundenen erhöhten Risiko für gesundheitliche Risiken hat das Gesundheitsamt deshalb für den betroffenen Bereich des Seeufers ein Badeverbot erlassen. Der betroffene Bereich wird entsprechend ausgeschildert. Das Badeverbot wird aufgehoben, sobald sich die Werte entsprechend verbessern. Schon am Dienstag (22.08.2023) wird eine weitere Probe aus dem betroffenen Bereich des Sees entnommen. Zusätzlich werden an weiteren repräsentative Uferstellen Proben genommen. Die Ergebnisse werden laut dem Landratsamt in zwei bis drei Tagen vorliegen.

Das sind E.-coli-Bakterien und das können sie auslösen

Escherichia coli (abgekürzt E.-coli, oder auf Deutsch einfach Kolibakterien) ist ein Bakterium, das normalerweise im menschlichen und tierischen Darm vorkommt. Obwohl Kolibakterien im Darm wichtige Funktionen für den Stoffwechsel erfüllen, können sie auch Auslöser von Erkrankungen sein. Die meisten E.-coli lösen im Darm in der Regel keine Krankheiten aus. Durch eine Schmierinfektion (Übertragung der Keime durch Berührung der Schleimhäute) oder falls die Bakterien in andere Organe gelangen, kann es jedoch zu einer Erkrankung kommen. Eine Infektion E.-coli kann zu teils unangenehmen Symptomen führen. Dazu gehören:

Übelkeit

Bauchschmerzen

Erbrechen

Durchfall

Harnwegsinfektionen

Entzündung der Magenschleimhäute

Fieber

Bei besonders aggressiven E.-coli-Bakterienkönnen die Symptome sehr schwerwiegend sein und sogar zum Nierenversagen führen.