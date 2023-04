Der April ist sprichwörtlich für sein launisches und schnell wechselndes Wetter bekannt. In diesem Jahr fallen die schönen Tage aber eher spärlich aus - so auch in den nächsten Tagen.

Sonne zeigt wenn dann nur kurz

Der Donnerstag bleibt wie die vergangenen Tage kühl und nass. Bei maximal 5 Grad wird viel Regen vorausgesagt. Außerdem bleibt es wie in den letzten Wochen windig mit Böen bis zu 40 km/h. Gegen Abend und Nacht kühlen die Temperaturen dann bis auf den Gefrierpunkt ab. Der Niederschlag kann dann gebietsweise auch als Schnee herunterkommen. Zum Wochenendbeginn am Freitag bleibt es dann weiter kühl. Höchsttemperaturen von 6 Grad werden vorausgesagt. Während es am Vormittag noch schneien kann, kommt ab Nachmittag sogar vereinzelt die Sonne heraus.

Bis zu -6 Grad bei Nacht

Am Samstag wird es dann Nachts mit Tiefsttemperaturen von bis zu -6 Grad noch ein mal bitterkalt. Passend dazu wird den ganzen Tag über Regen und Wind mit Böen bis zu 40 km/h vorausgesagt - richtiges Sauwetter eben.

Genauere Informationen zum Wetter in eurer Region findet ihr auf unserer Wetterkarte.