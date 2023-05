Was lange währt wird endlich gut. So oder so ähnlich könnte man auch das bisherige Wetter im Frühling beschreiben. Nach einem sonnigen und warmen Wochenende bleibt das Wetter auch zum Start der neuen Arbeitswoche sommerlich.

Der Dienstag startet mit viel Sonne. Bei Temperaturen von bis zu 21 Grad sind lediglich am Vormittag vereinzelte Wolken am Himmel. Ein mäßiger Wind bläßt den ganzen Tag über aus Nordosten. Die Tiefsttemperaturen liegen in der Nacht bei 7 Grad. Am Mittwoch dann ein ähnliches Wetterbild. Maximal 22 Grad und viel Sonne werden vorausgesagt. Erneut bläßt ein mäßiger Wind aus Osten. Gegen Nachmittag kann es vereinzelt zu Regenschauern kommen, der Tag bleibt trotzdem überwiegend freundlich. Auch der Donnerstag bietet schönes Frühlingswetter. Es werden Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad erwartet. Wie bereits am Vortag kann es in den Nachmittagsstunden gebietsweise regnen.

Genauere Informationen zum Wetter in eurer Region findet ihr auf unserer Wetterkarte.