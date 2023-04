Auch in den kommenden Tagen bleibt es im Allgäu kühl und nass. Zum Wochenende könnte der Frühling dann allerdings sein lang ersehntes Comeback feiern.

Am Mittwoch gibt es vormittags zunächst viele Wolken. Am Nachmittag treten vor allem in Südbayern Regenschauer auf. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad. Es weht ein mäßiger, in Böen teils frischer Wind aus nordöstlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag ziehen im Süden dichte Wolken und es kommt tagsüber erneut flächendeckend zu Regenschauern. Die Temperaturen sinken auf bis zu 2 Grad. Höchstens werden Temperaturen von 5 Grad vorausgesagt. In der Nacht auf Donnerstag kann es außerdem gebietsweise wieder schneien. Außerdem wird von gefrierendem Regen gewarnt.

Wird es endlich wärmer?

Nach sehr kalten und regnerischen Tagen klettern die Temperaturen ab Freitag dann sprunghaft an. Zum Wochenendstart am Freitag werden bis zu 14 Grad erreicht. Dazu wird ein Mix aus Sonne und Wolken vorausgesagt. Am Samstag wird es dann erstmals wieder richtig frühlingshaft. Überwiegend sonnig, bis zu 20 Grad werden im Allgäu erreicht. Doch Vorsicht: In den Nächten bleibt es mit Temperaturen rund um den Gefrierpunkt weiter eisig kalt.