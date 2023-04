Zu einem brennenden Pkw wurde die Feuerwehr Immenstadt am Dienstagabend in ihrem Übungsszenario in die Tiefgarage unter dem Klostergarten gerufen. Ein Elektroauto fing Feuer und brannte direkt vor einem Technikraum, in dem sich gerade Mitarbeiter befanden. Die im Technikraum arbeitenden Personen wurden dabei verletzt und mussten gerettet werden.

Unter schwerem Atemschutz verschafften sich die ehrenamtlichen Einsatzkräfte einen Zugang zu dem Technikraum und kümmerten sich als erstes um die Menschenrettung, während ein zweiter Trupp, der über das Treppenhaus kam, das brennende Auto ablöschte. Bei den Löscharbeiten wird dann klar, dass es sich um ein brennendes Elektrofahrzeug handelte. "Bei so einem Brand kommt es zu einer starken Hitze- und Rauchentwicklung, da müssen wir schnell reagieren und eingreifen", so Kommandant Guntram Brenner.

Einsatzkraft wird bewusstlos

Während die Personen im Technikraum gerettet wurden, kam es zu einem gespielten Zwischenfall mit einem ehrenamtlichen Helfer, der auf einmal bewusstlos wurde. Auch diesen mussten die Kräfte dann retten. Kurze Zeit später wurde das zweite Parkdeck der Tiefgarage unter dem Klostergarten belüftet und die Übung konnte beendet werden.