Bakterien im Trinkwasser - Schwangauer müssen abkochen

In der Gemeinde Schwangau müssen die Bürgerinnen und Bürger wegen einer Bakterienbelastung vorläufig das Trinkwasser abkochen. Wie die Gemeindeverwaltung berichtete, sind bei einer Routinekontrolle Enterokokken im Trinkwassersystem entdeckt worden. «Im schlimmsten Fall kann es zu Magen-Darm-Beschwerden kommen.» Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostallgäu hat deswegen die Abkochanordnung erlassen.

Wasser für Nahrungsmittelzubereitung betroffen

Durch das Abkochen von Wasser, das getrunken oder zur Nahrungszubereitung genutzt wird, sollen die Bakterien unschädlich gemacht werden. Babynahrung soll nur mit Mineralwasser hergestellt werden. Beim Duschen besteht nach Einschätzung der Behörde kein Risiko, wenn kein Wasser geschluckt wird.

Wie lange muss das Wasser abgekocht werden?

Wie die Darmbakterien in das Wassernetz gelangt sind, ist bislang unbekannt. Das Schwangauer Wasserwerk will nun weitere Proben entnehmen. «Wenn die Tests ergeben, dass sich keine Bakterien mehr im Leitungsnetz befinden, kann die Abkochverordnung aufgehoben werden.»