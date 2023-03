Der seit mehreren Wochen andauernde Tarifstreit der Gewerkschaft ver.di hat ab dem heutigen Dienstag auch Auswirkungen auf das Allgäu.

Kundgebung in Lindenberg

Für den 07. März ab 10:00 Uhr werden Beschäftigte von Dienststellen und Betrieben des Öffentlichen Dienstes zu einem zentralen Warnstreik in Lindenberg im Allgäu aufgerufen. Ver.di schließt Einschränkungen im Winterdienst nicht aus. Der Demonstrationszug beginnt um 10:00 Uhr an der Kulturfabrik Lindenberg, führt dann über die Hauptstraße bis zum Stadtplatz (10:00 Uhr bis 10:20 Uhr). Anschließend findet am Stadtplatz von 10:20 Uhr bis 12:00 Uhr eine Kundgebung statt. "Im gesamten Allgäu gibt es eine aktive Streikbewegung im Öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen, so auch im Westallgäu. Wir werden bis zur nächsten Verhandlungsrunde die Warnstreiks auf verschiedene Orten im Allgäu verteilen", so Werner Röll laut einer Pressemitteilung der Ver.di.

Streik im Sozial- und Erziehungsdienst

Am 08. März ab 10:00 Uhr wird dann in Marktoberdorf gestreikt. Im Rahmen des bundesweiten Warnstreiktags für den "Sozial und Erziehungsdienst" wird ver.di den Schwerpunkt auf die Behindertenhilfe -, Kinder- und Jugendhilfe im Allgäu legen. Uschi Zwick, der ver.di Gewerkschaftssekretärin zufolge wird es zum Teil in den betroffenen Einrichtungen der Lebenshilfe zu Einschränkungen kommen. "In Einzelfällen wurden in Abstimmung mit den Einrichtungen bereits konstruktive Notdienstverhandlungen geführt. In diesen Fällen erfolgt eine Information an Eltern, dass Notbetrieb gefahren wird, Betreuung nur eingeschränkt stattfindet und gegebenenfalls die Kinder früher abgeholt werden müssen beziehungsweise an dem Tag gar nicht erst kommen und daheimbleiben".

Ebenfalls betroffen sind: Stadt Marktoberdorf (einschließlich Kitas), Stadtjugendring Kempten, Landratsamt Oberallgäu und Ostallgäu (betroffen jeweils nur Sozial- und Erziehungsdienst, z.B. Sozialarbeiter*innen). Die Kundgebung findet ab 10 Uhr am Marktplatz Marktoberdorf statt.

Warnstreik und Solidarität

Ver.di kündigt weitere Warnstreiks im Allgäu an

Auch die Zivilbeschäftigten der im Allgäu stationierten Streitkräfte werden am 7. und 10. März streiken. Der Streik betrifft vor allem britische und amerikanische Streitkräfte. Die Beschäftigten der britischen Streitkräfte werden solidarisch mit den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes am 7. März ganztägig streiken.

Für den 10. März kündigt die ver.di dann ein ganztägigen Warnstreik der Zivilbeschäftigten der amerikanischen Stationierungsstreitkräfte in Garmisch-Partenkirchen an. Die Streikenden treffen sich dazu um 10:00 Uhr am US Marshall Center (Gernachkerstraße, vor der Statue). Die Kundgebung soll bis 11:00 Uhr dauern.