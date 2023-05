Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntagabend im Allgäu eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es besteht die Gefahr von heftigen Gewittern, Starkregen und Hagel.

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge treten am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag in Schwaben und in Alpennähe einzelne Gewitter auf. Lokal kann es dabei sogar zu Unwettern mit heftigem Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel mit Körnern um die 2 Zentimeter, sowie stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h kommen.

Unwetterwarnung: Stufe 2 von 4 im Oberallgäu

Im Oberallgäu und in der Umgebung Kempten können die Unwetter und Gewitter schwer ausfallen. Vorerst gilt in diesem Teil des Allgäus bis 20:00 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel der Stufe 2 von 4.

Warnung des DWD vor möglichen Gefahren

Der DWD warnt vor dem Unwetter und weist auf mögliche Gefahren hin, die auftreten können: