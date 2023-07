In der Nacht zum Donnerstag haben erneut Gewitter und Unwetter das Allgäu in Atem gehalten. Das nördliche Allgäu hat es schwerer erwischt. Der Zugverkehr ist immer noch eingeschränkt.

Nachdem schon am Dienstagabend schwere Unwetter über das Allgäu hinweggefegt sind, war auch der Mittwochabend in Teilen der Region stürmisch. Vor allem die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu und die Stadt Memmingen hatten mit Gewittern, Regen und schweren Böen zu kämpfen. Der südliche Teil blieb von den heftigen Unwettern weitgehend verschont, auch wenn es auch hier immer wieder blitzte und regnete.

Wegen Unwetter: 109 Einsätze - Stadt Senden trifft es am schlimmsten

Wie der Einsatzleiter der Integrierten Leitstelle Donau-Iller berichtet, hagelte es am Mittwochabend Notrufe aus dem nördlichen Allgäu und den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg. In der Zeit zwischen 20 und 23 Uhr gingen aus den Kreisen Unterallgäu, Memmingen, Neu-Ulm und Günzburg insgesamt 148 Notrufe ein. Das führte zu 109 Einsätzen. Dabei bekamen es die Einsatzkräfte mit eingeschlagenen Fenstern, umgestürzten Bäumen, Bäumen in Straßenleitungen und überfluteten Straßen zu tun. Am heftigsten traf es die Stadt Senden im Landkreis Neu-Ulm. Dort führte eine "Sturmlage", die sich über der Stadt zusammengebraut hatte, zu ganzen 60 Einsätzen. Die Einsatzkräfte waren die halbe Nacht beschäftigt, erzählt der Einsatzleiter. Selbst am Morgen waren immer noch einige Einsätze nicht abgeschlossen. Von Verletzten ist dem Einsatzleiter der ILS Donau-Iller zum Glück nichts bekannt.

In Memmingen waren am Donnerstagabend noch nicht alle Sturmschäden der Vornacht beseitigt. David Yeow

Nur wenige Einsätze im Süden des Allgäus

Den südlichen Teil des Allgäus hat es in der Nacht zum Donnerstag bei weitem nicht so schlimm getroffen. Die Integrierte Leitstelle Allgäu spricht von fünf Einsätzen, die in der Nacht zu bewältigen waren. Vier Mal rückte die Feuerwehr aus, um Gegenstände zu sichern. Einmal mussten die Einsatzkräfte in Lindenberg einen umgestürzten Baum aus dem Weg schaffen.

Lage im Zugverkehr am Donnerstag im Allgäu

Die Unwetter der vergangenen Nächte werfen allerdings auch am Donnerstagmorgen noch ihre Schatten auf das Allgäu: Der Zugverkehr im Allgäu ist immer noch weitgehend eingeschränkt. die Deutsche Bahn erklärt in einem Statement zum Allgäu:

"Aufgrund des Unwetters in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli, kommt es auch heute am 13. Juli 2023 auf einigen Strecken der DB Regio Bayern weiterhin zu großen Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verspätungen und kurzfristigen Zugausfällen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung."

Der Grund für die Störungen, Verspätungen und Zugausfälle: Laut DB werden viele Strecken zur Sicherheit immer noch begutachtet. Die DB kann noch keine verlässlichen Prognosen zur Dauer der Störungen geben. Klar ist aber: Am Donnerstagmorgen waren viele Bahnstrecken im Allgäu immer noch beeinträchtigt.

Auf einem leeren Bahnsteig am Bahnhof Pasing informiert die Bahn über Zugausfälle. picture alliance/dpa | Frederick Mersi

Die aktuelle Lage im Bahnnetz Allgäu:

(Stand: 9:00 Uhr am Donnerstag)