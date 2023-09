Nach dem Spätsommer Anfang September wird es am Montag im Allgäu wohl etwas ungemütlich. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es im Alpenvorland heute zu teils starken Unwettern kommen. Dennoch soll es in den kommenden Tagen weiter sommerlich-warm werden.

Unwetter am Montag

Der Montag startet in Süd- und Ostbayern weitgehend freundlich mit etwas Sonne. Am Nachmittag und Abend warnt der DWD dann vor allem im südlichen Alpenvorland vor Unwettern durch schwere Gewitter mit Starkregen zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb mehrerer Stunden. Dazu kann es Hagelschauer mit bis zu drei Zentimeter großen Körnern und Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 27 Grad. Es weht ein schwacher Ostwind, der am Nachmittag stark böig auffrischt und auf West dreht. In der Nacht zum Dienstag gibt es vorübergehend trockene Abschnitte und Auflockerungen, von Westen her können jedoch erneut kurze Regenschauer und vereinzelte Gewitter auftreten. Die Tiefstwerte liegen bei 16 bis 13 Grad.

Der Dienstag wird wechselnd bis stark bewölkt, an den östlichen Alpen fällt anfangs noch Regen. Im Tagesverlauf meldet der DWD zunehmend auch sonnige Phasen und es gibt nur noch einzelne Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 24 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen zeitweise starker Westwind. In der Nacht zum Mittwoch lockert es meist auf und es wird gering bewölkt. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 8 Grad.

Sonnige Wochenmitte

Am Mittwoch gibt es nach Auflösung örtlicher Nebelfelder einen Sonne-Wolken-Mix. Dem DWD zufolge soll es allerdings trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 25 Grad, dazu weht ein mäßiger, im Westen zeitweise frischer Wind aus Süd bis Südost. Die Nacht zum Donnerstag wird überwiegend gering bewölkt, zeitweise ziehen Wolkenfelder durch. Im Alpenvorland kann sich gebietsweise erneut Nebel bilden. Die Frühwerte liegen zwischen 14 und 8 Grad.

Am Donnerstag scheint nach Nebelauflösung oft die Sonne. Am Nachmittag ziehen von Westen her Wolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 27 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost. In der Nacht zum Freitag breitet sich dann bei dichter Bewölkung nach Osten hin Regen aus, vereinzelt begleitet von Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad.