Erneut sind Unwetter mit schweren Windböen, Starkregen und Gewittern durch das Allgäu gezogen. Der Deutsche Wetterdienst gab Warnungen heraus.

Teils heftige Gewitter sind am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag durch Deutschland gezogen. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet von lokalen Feuerwehreinsätzen und Schäden. Unter anderem musste der Flughafen München am Donnerstagabend geperrt werden. Ausgehende Flüge konnten nicht starten, ankommende Flugzeuge wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet. Alle wichtigen Informationen zu den Auswirkungen der Unwetter in Deutschland findet ihr hier.

Unwetter im Allgäu: So war die Lage am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag

Für das Allgäu hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) ebenfalls Gewitterwarnungen veröffentlicht. Die Warnungen galten von Donnerstagnachmittag,16 Uhr bis Freitagmorgen, 4 Uhr. Davon betroffen waren

Landkreis Oberallgäu

Stadt Kempten

Kreis Ostallgäu

Stadt Kaufbeuren

Kreis Unterallgäu

Stadt Memmingen

Kreis Lindau

Entsprechend der DWD-Warnungen zogen in dieser Zeit teils heftige Gewitter durch das Allgäu. Schäden blieben jedoch weitgehend aus. Auf Nachfrage von all-in.de bestätigte die Integrierte Leitstelle Allgäu, dass es in der Region in den letzten Stunden keine nennenswerten Einsätze aufgrund der Unwetter gegeben habe. Laut allgäuer-zeitung.de bestätigte auch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West eine relative normale Nacht. Unwetter-Einsätze habe es für die Allgäuer Polizei in der Nacht und den frühen Morgenstunden so gut wie keine gegeben. Am Flughafen Memmingen startete um 6:15 Uhr bereits der erste Flug des Tages.

Wie wird das Wetter am Freitag: Lage bleibt angespannt

Nach schauerartigen Regenfällen in den Morgenstunden, bleibt auch am Freitag ein Gewitterrisiko bestehen. Laut dem DWD können Gewitter lokal auftreten - dazu gibt es weitere Regenfälle. Unabhängig davon sind im Allgäu starke bis stürmische Windböen möglich. Gegen Nachmittag zeigt sich dann wieder vereinzelt die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 19 und 25 Grad.