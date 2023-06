Schwere Gewitter ziehen abends und nachts am Dienstag von Westen Richtung Allgäu. Der DWD warnt vorab vor den möglichen Unwettern.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Dienstag im Allgäu vor Unwettern und Gewittern. In einer Vorabwarnung spricht der DWD von einzelnen schweren Gewittern, die von Westen heraufziehen können. Genauer gesagt kommen die Gewitter von Ostfrankreich und der Schweiz her bis nach Deutschland und auch ins Allgäu.

Amtliche Gewitterwarnung für das Unterallgäu

Aktuell sind nur die westlichen Ausläufer des Allgäus von der Vorabwarnung betroffen. Doch für das Unterallgäu gibt es bereits eine amtliche Warnung vor schwerem Gewitter. Diese gilt von vorerst von 20:45 Uhr bis 23 Uhr. Hier besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern der Stufe 3 von 4.

Gewitter mit Orkanböen und Hagel kommen aus Westen bis ins Allgäu

Die Vorabwarnung für das westliche Allgäu gilt vorerst bis 1 Uhr nachts. Die schweren Gewitter (Stufe 3 von 4) können lokal mit Böen bis Orkanstärke (um 120 km/h), heftigem Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit, sowie Hagel bis 4 cm einhergehen, warnt der Deutsche Wetterdienst. Im Laufe der Nacht ziehen die Gewitter weiter in Richtung Nordosten. Danach besteht nur noch ein geringes Gewitterpotenzial.

Vorsicht vor Blitzen und weiteren Gefahren bei Gewitter

Bei den Gewittern kann es örtlich auch Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr, warnt der DWD. Vereinzelt können beispielsweise auch Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Der DWD appelliert deshalb an die Bevölkerung: Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während möglichem Platzregen sind dem DWD zufolge auch kurzzeitig Verkehrsbehinderungen nicht ausgeschlossen.

Schwere Gewitter im Allgäu auch schon am Montag

Bereits am Montagabend gab es im Allgäu schwere Gewitter. Ein Video davon gibt es hier im Artikel "Schweres Gewitter zieht am Montag über das Allgäu hinweg".