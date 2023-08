Unwetter mit schweren Gewittern, Starkregen und Hagel stehen dem ganzen Allgäu am heutigen Donnerstagabend bevor. Davor warnt der DWD.

Im Allgäu können am Donnerstagabend schwere Gewitter heraufziehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor Gewittern, die heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter pro Stunde, Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h sowie Hagel mit sich bringen.

Schwere Gewitter im Allgäu am Donnerstag - Folgende Kreise sind betroffen

Derzeit gilt die Unwetterwarnung vor schweren Gewittern (Stufe 3 von 4) des DWD bis 20 Uhr und in folgenden Landkreisen und Städten im Allgäu:

Landkreis Oberallgäu

Stadt Kempten

Landkreis Unterallgäu

Stadt Memmingen

Landkreis Ostallgäu

Stadt Kaufbeuren

Gefahren bei Unwettern der Stufe 3 von 4

Der DWD warnt, dass bei derartigen Unwettern mit Blitzschlag schnell Lebensgefahr bestehen kann. Erst am Donnerstagnachmittag ist in Pleß im Unterallgäu ein Haus in Brand geraten. Der Auslöser für das Feuer könnte eine Blitz gewesen sein. Zudem können vereinzelt Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Menschen, die draußen unterwegs sind, sollten deshalb auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände, die umherfliegen, achten. Obendrein sind Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich. An Hängen können auch Erdrutsche auftreten.

Der DWD ruft zur Vorsicht auf und empfiehlt: Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!