Wegen Bauarbeiten ist die Unterführung in der Augsburger Straße in Memmingen ab nächster Woche für Radfahrer gesperrt. Das teilte die Stadt Memmingen in einem Pressetext mit.

Die Sperrung gilt vom 18. bis 28. April. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert und verlaufen wie folgt: Augsburger Straße - Mindelheimer Straße - Lindenbadstraße – Kohlschanzstraße bzw. Kohlschanzstraße – Lindenbadstraße – Mindelheimer Straße – Friedhofweg. Fußgänger können die Unterführung weiterhin benutzen.