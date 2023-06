Viele Bürgerinnen und Bürger in Memmingen sind neugierig, wie die Bauarbeiten am Hallen- und Freibad (Kombibad) vorangehen. Weil das Betreten der Baustelle allerdings verboten ist, hat sich die Stadt Memmingen eine interessante Lösung einfallen lassen.

Eine kurzen Pressemeldung zufolge hat die Stadt Baustellenkameras am Kombibad installiert. So können Interessierte die Fortschritte an der Baustelle live von zu Hause aus unter folgendem Link mitverfolgen.

Abrissarbeiten nächste Woche abgeschlossen

Im Januar 2023 hat die Stadt mit dem Abriss des Bades begonnen. Die Arbeiten liegen derzeit im Rahmen des Terminplans und sollen voraussichtlich in der nächsten Woche abgeschlossen werden. Laut Plan der Stadt Memmingen sollen dann Mitte Juli die Bohrarbeiten für die Brunnen und die Grundwasserwärmepumpen stattfinden. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, beginnen dann die eigentlichen Bauarbeiten an dem Kombibad.

Was ist geplant?

Memmingen plant auf dem Gelände des ehemaligen Freibads ein vor allem auf sportliche Betätigung ausgelegtes Frei- und Hallenbad. Geplant sind unter anderem ein Schwimmbecken von 25 Meter Länge und mit acht Bahnen, ein ein und drei Meter hoher Sprungturm, sowie einem Lehrschwimmbecken und einem Kinderschwimmbereich. Für das Freibad sieht die Stadt ein Schwimmbecken von 50 Meter Länge und mit sechs Bahnen vor. Auch im Außenbereich wird es ein Nichtschwimmerbecken und ein Kleinkinderbecken geben. Außerdem soll es für die Badegäste einen großzügigen Kioskbereich, mehrere Freizeitfelder und einen großen Sandspielplatz für Kinder geben. Mitte 2026 soll das Bad dann eröffnet werden.