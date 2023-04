Memmingen hat ein Saatkrähen-Problem. Unter anderem am Waldfriedhof gibt es eine Kolonie der geschützten Vögel. Das Problem: Die Tiere müssen auch mal und treffen dabei gelegentlich Friedhofsbesucher.

Um die Besucherinnen und Besucher des Waldfriedhofs vor den Ausscheidungen der Tiere zu retten, hat die Stadt jetzt zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen. Die Lösung des Amtes für Stadtgrün und Friedhöfe ist dabei ebenso einfach wie kurios. Ab sofort können Friedhofsbesucher nämlich Schirme zum Schutz vor dem herabfallenden Vogelkot ausleihen. Diese hängen an einem Ständer am Haupteingang des Waldfriedhofes und am Eingang "Münchner Straße" bereit. „So soll zumindest die Sorge, während des Aufenthaltes von oben beschmutzt zu werden, genommen werden“, begründet Amtsleiter Michael Koch die Maßnahme.

Saatkrähen geschützt

Besonders betroffen sei der südöstliche Teil des Waldfriedhofs, so die Stadt weiter. Nach dem Besuch des Friedhofs können die Schutzschirme einfach wieder an die Ständer zurückgehängt werden. Saatkrähen bilden verhältnismäßig große Kolonien und bleiben meist an einem bestimmten Ort. Da die Tiere mittlerweile recht selten geworden sind, gehören Saatkrähen zu den besonders geschützten Arten und dürfen nicht so einfach bejagt oder vertrieben werden.

Saatkrähen bevorzugen menschliche Nähe

Saatkrähen gehören zu den Rabenvögeln und kommen natürlich in weiten Teilen Europas und Asiens vor. Auch in Nordafrika gibt es Populationen der Tiere. Die Vögel sind weitgehend auf menschliche Kulturlandschaften angewiesen und kommen deswegen häufig auch in oder bei Siedlungen vor. Sie bevorzugen kleine Wäldchen und Baumgruppen mit angrenzenden Wiesen, Äckern oder Parks. In Deutschland zählten Ornithologen bereits Kolonien mit weit über 500 Nestern. Die Tiere sind den ganzen Tag über aktiv und scheuen sich nicht vor Menschen. Für Anwohner ist der Kot und die Rufe der Tiere mitunter eine Belastung. Saatkrähen gehören zu den Zugvögeln, bleiben allerdings auch häufig das ganze Jahr über an einem Standort.