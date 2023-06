Wir kennen Tage der offenen Tür bisher nur von Institutionen oder Firmen. mm open ist ein Tag für Begegnungen von Menschen in der Stadt. Am 9. Juli 2023 öffnen Memminger Bürgerinnen und Bürger ihre Türen und laden andere ein. Denn immer mehr Menschen wünschen sich mehr direkte Kommunikation – ohne Smartphone und Computer.

Am 9. Juli ab 14 Uhr können Bürgerinnen und Bürger aus allen Stadtteilen Memmingens also ihre Türen öffnen, um Gäste zu empfangen und vielleicht neue – ganz reale – Freunde zu finden. Wer möchte, kann Stühle vor das Haus, in den Hinterhof, Garten oder in den nahen Park stellen. Es bleibt ganz der Phantasie der Einladenden überlassen, was sie Gästen bieten möchten: ein Gespräch, eine Tasse Kaffee, vielleicht sogar selbstgebackenen Kuchen. Es kann eine Box aufgestellt werden, um Unkosten zu decken. Wer sich alleine nicht traut, kann sich natürlich auch mit Nachbarn oder Freunden zusammenschließen und gemeinsam einen Ort für Begegnungen anbieten.

mm-open: Aktionsorte in Memmingen gesucht

Wer Gäste empfangen möchte, kann sich bis zum 6. Juli 2023 auf der Aktionswebsite www.mmopen.de anmelden. Die teilnehmenden Haushalte werden auf einem digitalen Stadtplan eingezeichnet, der ebenfalls auf der Website abrufbar ist. So finden die Besuchenden die einzelnen Aktionsorte. Auch das mm open Aktionssymbol kann dort ausgedruckt werden, das alle Orte gut sichtbar markiert und leichter auffindbar macht.

Und natürlich kann man sich auch selbst auf den Weg machen, um andere freie Stühle in der Stadt zu entdecken. Hierfür braucht es keine Anmeldung.

mm-open ist Tiel der Memminger Meile

Die Veranstaltung mm open findet im Rahmen der Memminger Meile in Kooperation mit dem Projektbüro „Stadt der Freiheitsrechte“ statt und möchte die Stadtgesellschaft wieder mehr in Kontakt und Verbindung bringen. Denn Dialog und Gesprächsbereitschaft sind auch wichtige Aspekte der Zwölf Artikel, die 1525 in der Memminger Kramerzunft verabschiedet wurden (weitere Informationen unter www.stadt-der-freiheitsrechte.de).