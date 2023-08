Bei E-Bike-Unfällen erleiden Senioren im Allgäu immer wieder teils schwere Verletzungen. Die Stadt Memmingen veranstaltet deswegen gemeinsam mit der Polizei ein Fahrsicherheitstraining für ältere E-Biker.

Die Polizei Memmingen veranstaltet am Samstag, den 9. September gemeinsam mit der Verkehrswacht, dem Seniorenbeirat und der Seniorenfachstelle das Fahrsicherheitstraining für E-Bike-Fahrer. Los geht es ab 14:00 Uhr am städtischen Bauhof in der Brahmsstraße 23.

Anmeldung erforderlich

Einer Pressemitteilung der Stadt Memmingen zufolge ist das Training kostenlos. Allerdings ist auch die Teilnehmerzahl begrenzt. Wer also Interesse an dem Training hat, sollte sich so bald wie möglich telefonisch unter der Nummer 08331/ 850-489 bei der Seniorenfachstelle Memmingen anmelden.