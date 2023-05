Zwölf Live-Bands und ein DJ in insgesamt 13 Lokalen. Das war die Memminger Musiknacht 2023. Trotz der frostigen Temperaturen war viel los.

Insgesamt bestaunten etwa 1.700 Besucher die Musiknacht. Weil es in der Nacht trocken blieb, konnten die Leute auch vor den vollen Lokalen feiern. Die Organisation wurde wieder von Pepe von "Public In Media" durchgeführt. Um 20:30 Uhr ging es los und in einigen Lokalen lief die Musik bis 1:30 Uhr.