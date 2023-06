Am Donnerstag, den 22. Juni wird die "Memminger Meile" eröffnet. In einer Pressemitteilung informiert die Stadt über die Highlights, den Ablauf und die Programmpunkte der ersten Woche.

Eröffnet wird der städtische Kultursommer "Memminger Meile" mit einem bunten Fest und der Ausstellung von Luke Jerrams "Gaia" sein dreiwöchiges Programm. Die leuchtende, sieben Meter im Durchmesser große Skulptur der Briten Jerram ist in der Kirche St. Martin zu sehen. Mit der Uraufführung des Klimakonzerts "Im Wandel #trans:formen" findet bereits am Sonntag, den 25. Juni ein erstes Highlight des städtischen Kultursommers statt.

Eröffnungsfest und weitere Highlights der ersten Woche

Das bunte Eröffnungsfest am 22. Juni auf dem Martin-Luther-Platz ist offen für alle. Auf der grünen Wiese spielt die BrassWG auf. An Food Trucks und Ausschänken können Besucherinnen und Besucher sich stärken und erfrischen. XXL-Spiele sowie Kinderschminken sorgen für Unterhaltung. Um 18:00 Uhr geht es los, um 19:00 Uhr eröffnet dann Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher offiziell das Festival und die Installation.

Am Freitagabend, den 23. Juni demonstriert der Vize-Weltmeister der Zauberkunst Pit Hartling mit Mentalmagie und wirklichen Unmöglichkeiten sein Können. Dass er nebenbei auch noch Entertainment und Comedy kann, hat ihm zahlreiche Preise eingebracht.

Der Samstag, 24. Juni steht ganz im Zeichen des Straßentheaters. In der Altstadt wird an dem Tag internationale Straßenkunst präsentiert, die sich zwischen Variété, absurder Streetcomedy, Artistik und Clownerei bewegt. Am Nachmittag singt die Kinderkantorei St. Martin Peter Schindlers Familienmusical "Der blaue Planet" unter "Gaia".

Gaia at Bluedot, 2018 Luke Jerram

Uraufführung von Klimakonzert

Ebenfalls unter Jerrams leuchtender Skulptur präsentiert sich das erste Festivalhighlight am Sonntag den 25. Juni: Das Klimakonzert "Im Wandel #trans:formen" feiert an dem Tag Uraufführung. Begleitet wird das Konzert von einer der renommiertesten Wissenschaftlerinnen im Bereich AI und planetare Gesundheit, Prof. Dr. Lara Urban vom Helmholtz-AI-Institut (München). Sie gibt mit wissenschaftlichen Interventionen dem Programm aus moderner Klassik eine höchst aktuelle Richtung. Das Orchester des Wandels der Augsburger Philharmoniker spielt u. a. Werke aus Klassik und moderner Klassik zum Beispiel von Mozart, Britten, Pärt, Dorati, Ravel. Der Schauspieler Klaus Müller (Staatstheater Augsburg) liest dazu Ausschnitte aus Roger Willemsens bewegender Zukunftsrede "Wer wir waren". Der Fokus des ungefähr 100-minütigen Abends liegt in der inneren Bereitschaft sich zu verändern entlang der Frage, welchen heilenden "Handabdruck" die Musik, das Wort oder die Idee dem zerstörerischen "Fußabdruck" entgegensetzen kann.

Überblick über das Programm in der ersten Woche

Hier nochmal die einzelnen Programmpunkte in der Übersicht:

Donnerstag, 22. Juni: Offizielle Eröffnung durch OB Jan Rothenbacher um 18:00 Uhr; Martin-Luther-Platz 1; geöffnet bis ca. 22:00 Uhr

Tickets und weitere Infos bekommen Interessierte an der Vorverkaufsstelle der Tourist Info (Marktplatz 3), online (meile.memmingen.de) oder in den Sozialen Medien