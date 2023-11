Das Klinikum Memmingen und die Bezirkskliniken Schwaben befinden sich mit dem gemeinsamen Krankenhaus-Neubau weiterhin voll im Zeitplan. In einer Pressemitteilung informiert das Klinikum über das weitere Vorgehen.

Dem Klinikum Memmingen zufolge soll auf dem zukünftigen Krankenhaus-Gelände am Memminger Autobahnkreuz als Vorabmaßnahme der Kanal umverlegt werden. Der Kanal befördert das Regen- und Abwasser der Stadt Memmingen in die Kläranlage nach Heimertingen. Die Firma Hebel hatte Anfang November mit den Bodenarbeiten begonnen und richtet derzeit die Fläche für die Verlegung des Kanals her.

Neubau soll im Frühjahr 2025 beginnen

Die Aushubarbeiten für den Neubau von Klinikum und Bezirkskrankenhaus (BKH) sollen dann im Herbst 2024 starten. Derzeit gehen die Bauherren davon aus, dass mit dem eigentlichen Krankenhaus-Neubau im Frühjahr 2025 begonnen werden kann, so dass das neue Klinikum und das BKH wie geplant 2029 in Betrieb genommen werden können.